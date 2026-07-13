El banquero libertario Juan Nápoli rompió el silencio tras el video con Martín Insaurralde

En un contundente descargo, el presidente del Banco de Valores apuntó los cañones contra quienes viralizaron las imágenes de la celebración y lanzó una dura advertencia. "Nadie puede intervenir ni divulgar o acceder a aspectos personales, familiares o privados sin el consentimiento del titular", sentenció el empresario, dejando Cansado de estar en el ojo de la tormenta, Juan Ignacio Nápoli decidió pasar a la ofensiva. El banquero y antiguo aliado del oficialismo libertario rompió el silencio en sus redes sociales tras la filtración del video que lo mostró festejando la victoria de la Selección argentina del sábado junto al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Lejos de dar explicaciones políticas sobre su vínculo con el exfuncionario kirchnerista, el financista optó por una férrea defensa basada en los derechos constitucionales a la privacidad. en claro que la publicación de fotografías o videos en redes sociales sin autorización vulnera derechos fundamentales de forma directa.

El descargo de Nápoli en su cuenta de la red social X

Las declaraciones del financista llegaron para intentar apagar el incendio mediático que generó, en las últimas horas, la filtración de una cumbre íntima en Puerto Madero. El evento en cuestión tuvo lugar en el lujoso departamento del empresario de la construcción Rodrigo Fernández Prieto, donde un selecto grupo de invitados se reunió a puertas cerradas para festejar el reciente triunfo de la Selección argentina ante Suiza por el Mundial 2026.

Las imágenes que desataron la furia de Nápoli expusieron un festejo VIP que contó con más de 25 personas vinculadas principalmente al mundo de las finanzas, las leyes y el sector inmobiliario. En medio del clima de festejo, la grabación de un teléfono celular captó a un Insaurralde contento y relajado, ubicado en el living del anfitrión mientras fumaba un habano y cantaba a los gritos por el equipo nacional.

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El cortocircuito político de la filtración radica en el historial reciente del propio Nápoli. El banquero fue uno de los nexos iniciales entre el "círculo rojo" y Javier Milei durante la campaña de 2023, llegando a integrar la boleta como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Aunque no logró entrar al Congreso y su figura se fue alejando de La Libertad Avanza, la exposición de este vínculo social y privado con uno de los máximos símbolos de la corrupción devolvió su nombre a las portadas.

Una nueva investigación pone el foco sobre otra caja vinculada a Martín Insaurralde

Las sombras de la Justicia: enriquecimiento y el escándalo SIRA

Más allá de los reclamos por la invasión a la intimidad, la viralización del video volvió a poner el foco público sobre el complejo panorama que enfrentan ambos. Mientras Insaurralde sigue estando bajo la lupa por la causa que indaga su presunto enriquecimiento ilícito, la reaparición de Nápoli reflotó los detalles de una de las estafas financieras más grandes investigadas durante la gestión pasada.

El titular del Banco de Valores es investigado por la Justicia federal por supuestas maniobras irregulares con divisas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fernández. El expediente lo señala por haber utilizado el Sistema de Importaciones (SIRA) para comprar dólares a precio oficial mediante operaciones ficticias. Según la pesquisa, esas divisas eran luego volcadas al mercado ilegal "blue" para obtener ganancias que rozaban el 200%.

Esta causa tomó un impulso vital gracias al testimonio explosivo del financista arrepentido Francisco Hauque, quien se presentó como colaborador y aportó datos precisos sobre cómo operaba la red. En su declaración judicial, el testigo no solo complicó a Nápoli, sino que salpicó a lo más alto del poder político: afirmó que el entonces presidente Alberto Fernández "estaba al tanto de todo" e involucró en la maniobra al ex secretario de Comercio Matías Tombolini, aunque aclaró que no podía vincular directamente al ex ministro de Economía, Sergio Massa.

TC/MSS