Alta Gracia apuesta al turismo tras el rodaje de Las Malas: "Va a dar un empuje muy grande a la economía naranja"

Alta Gracia fue elegida como escenario para la filmación de Las Malas, la adaptación cinematográfica de la reconocida novela de la escritora cordobesa Camila Sosa Villada. La producción, dirigida por Armando Bo, ganador del Premio Óscar al Mejor Guion Original, rodó durante cuatro días en distintos sectores de la ciudad y, desde el municipio, aseguran que tendrá un impacto positivo tanto en la actividad económica como en la promoción turística.

El intendente Jorge De Napoli explicó que el Polo Audiovisual eligió Alta Gracia "por la historia, la arquitectura y todo lo que representa la ciudad". El equipo filmó durante tres jornadas en calle Avellaneda y una más en calle Pellegrini, dos sectores con un importante valor patrimonial. "Son locaciones que daban justo el perfil de ciudad que buscaba la producción", afirmó.

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La producción contó con el acompañamiento del Gobierno de Alta Gracia, que brindó apoyo logístico y operativo mediante distintas áreas municipales. Según explicó De Napoli, hubo "personal encargado de realizar cortes de calles, un móvil y dos agentes de Seguridad Ciudadana" que acompañaron las jornadas de filmación. Además, "participaron trabajadores del área eléctrica, quienes debieron interrumpir el alumbrado público durante algunas escenas que requerían que las calles permanecieran completamente a oscuras".

Según De Napoli, el paso del equipo dejó un importante movimiento económico en la ciudad. "Da un impacto muy importante en hotelería y gastronomía, y además queda registrada la imagen de la ciudad en una película que seguramente será muy vista", sostuvo.

Nuevos circuitos turísticos

Desde el municipio anticipan que los lugares donde se desarrolló el rodaje pasarán a integrar los recorridos habituales que realiza el área de Turismo. "Ya entra dentro de nuestro trabajo diario incorporar estas locaciones para quienes visiten la ciudad. Claramente crea muchas expectativas", explicó.

El funcionario destacó además que gran parte de "los edificios utilizados forman parte del patrimonio histórico de la ciudad, "lo que incrementa el valor turístico de esos espacios. De Napoli remarcó que ese beneficio no terminará con el estreno del filme, sino que también fortalecerá la promoción turística. Con esta producción, Alta Gracia vuelve a posicionarse como una de las ciudades cordobesas elegidas por la industria audiovisual,.