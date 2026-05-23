Empresarios compartieron una noche en la que la crisis educativa fue protagonista

Una de las cosas que dejó clara la edición 2026 de la gala de la Asociación Conciencia, es que Javier Milei puede contar con el respaldo de tres gobernadores para seguir incumpliendo con la ley que lo obliga a instrumentar de manera concreta el financiamiento universitario, y a seguir aplicando grandes recortes al presupuesto educativo.

Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa y Maximiliano Pullaro,respectivos gobernadores de Mendoza, Neuquén, y Santa Fé fueron convocados por Asociación Conciencia para hablar de la situación educativa en dichas provincias argentinas. Ninguno de ellos intentó siquiera incorporar en sus varias respuestas, alguna línea que de idea del marco general en esta materia; incluso, el más mileísta de los tres gobernadores –el gobernador Alfredo Cornejo– criticó el Plan Conectar Igualdad –de 2010 y luego 2022–para autopromociar el que él comenzó a aplicar en Mendoza.

Balanza inclinada. Con sutileza y habiendo pensado cuidadosamente como expresarlo ante una audiencia y unos sponsors abrazados con fervor a los recortes presupuestarios de Milei, le tocó a la presidenta de Asociación Conciencia, Silvana Vives. “Si solamente nos concentramos en resolver los problemas de la economía, la educación no se va a resolver”, dijo en el fue el cierre de la noche 2026 de dicha asociación. También podría decirse que aplicó al universo educativo el concepto central de El Eternauta que postula “Nadie se salva solo”, más allá de que meritocracia no es un concepto que parece tener cabida alguna. “La crisiseducativa es, ante todo, un problema de desarrollo humano. (...)El capital humano es la infraestructura más crítica de la Argentina. (...) La escuela importa porque es el único piso garantizado de equidad en una sociedad fragmentada”, dijo Vives.

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Clima político. Esta asociación surgió en el reinicio de la democracia en 1982 y sus galas iniciales tenían esa mezcla que logro su máxima expresión en la década menemista: mujeres con tiempo, conexiones y con ganas de aportar –o devolver–algo de lo recibido a la sociedad,políticos, empresarios y hasta personajes mediáticos. Los cambios sociales, tornaron esas fietas con mujeres vestidas como para un casamiento o una lafombra roja, quedaron hace años en el pasado por razones varias. Pero si hay algo que se mantiene vigente es esa cualidad de ser algo así como un termómetro social y politico de parte el círculo rojo.

Y en la edición 2026 eso se repitió. En las galas de 2024 y 2025, las figuras centrales no fueron tanto los empresarios sino los funcionarios del gobierno de Milei. A saber, en ambas, un exultante Manuel Adorni –por entonces vocero de gobierno– fue con su esposa Bettina Angeletti, y se movió con esa actitudad soberbia que aún mantiene. También estuvieron el ex jefe de gabinete Guillermo Francos, el más que polémico ex ministro de justicia Mariano Cúneo Libarona, incluso Carlos Torrendel, secretario de Educación, y Mauricio Macri, cuyo partido sumó a Lía Rueda, por entonces flamante ex presidenta de Asociación Conciencia, a su equipo de legisladoras porteñas “poniendo en peligro” el autoproclamada no pertenencia partidaria de dicha organización.

La noche del miércoles, ninguno de los mencionados dijo presente, sí Pablo Quirno, Sebastián Amerio, Leonardo Cifelli, y la ex canciller Diana Mondino. Sí hubieron políticos macrimileístas que, como diría Moria Casán, “son decorado”. El rol central lo ocuparon los empresarios: Marcos Bulgheroni, Jorge Brito, Juan Neuss –sobre quien los medios están muy atentos por sus negocios –, Luis Galli, Marcelo Figueiras, Francisco Prado –empresario y pareja de la senadora Flavia Royón–, y un discreto pero poderoso David Lacroze.