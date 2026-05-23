Peter Lamelas quiere hacer que John Fogerty cante con Milei

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, estuvo ena la reunión anual de Asociación Conciencia. El diplomático estuvo en uno de los livings auspiciados queconcentró todos los flashes, por los personajes que allí se ubicaron: Juan Nápoli, Luis Galli (Newsan), Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), Georgie Neuss (Yacht Club Puerto Madero), su primo Juan Neuss, y Facundo Prado( Grupo Lapachos). Locuaz, Lamelas contó que está pensando en traer a la Argentina a John Fogerty, y quiere hacerlo cantar con Javier Milei. Esto, probablemente, formaría parte de alguna celebración relacionada con el 4 de julio que este año coincidirá con dos partidos del Mundial.

Leyenda. John Fogerty cumplirá 81 años el 28 de mayo, y fue líder de Creedence Clearwater Revival –o simplemente Creedence–, mítica banda norteamericana que giró de 1960 a 1972. Credence es parte de la historia del rock, y Fogerty sigue activo, mucho más desde que hace tres años, recuperó el control de los derechos de autor de sus canciones.

Trump. Fogerty no tiene por Donald Trump la devoción que le demuestran tanto Lamelas como Milei. A fines de 2025, de gira por México, el ex Creedence dijo: “Hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con el presidente Trump,y lo diría así: me gustaría que tuviera más empatía por la raza humana; es algo en que he notado que falla. Esas cosas me decepcionan”. En 2020 y siendo Trump presidente, Fogerty le envió una carta para pedirle que no vuelva a utilizar Fortunate son, canción que el mandatario puso en un desfile militar. “Usó mis palabras y mi voz para retratar un mensaje que no apoyo. Escribí esa canción porque, como veterano, me repugnaba que se permitiera excluir a algunas personas de servir a nuestro país porque tenían acceso a privilegios políticos y financieros. También escribí sobre los millonarios que no pagan su parte justa de impuestos. Trump es un claro ejemplo de ambas cuestiones”, posteó en X, por entonces Twitter.

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Al año siguiente, Fogerty lanzó Weeping in the Promised Land (Llorando en la tierra prometida), y describe a Trump como un “faraón de lengua bífida”, y a los asesinatos por fuerzas policiales de George Floyd y Breonna Taylor cuando canta “En la calle, sobre tu cuello con una rodilla, la gente llora tus palabras, no puedo respirar, y el juez blanco dice hoy que aquí no ha habido ningún delito”.

A su vez Fogerty se a sus fans que son partidarios de MAGA para buscar que la polarización no quiebre al país.