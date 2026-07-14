La Mesa Política definió la agenda legislativa y de gestión: reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y visita de Kristalina Georgieva

La Mesa Política del Gobierno nacional mantuvo una nueva reunión de trabajo este martes 14, para coordinar la agenda legislativa y los principales ejes de gestión que el oficialismo buscará impulsar durante las próximas semanas.

El encuentro estuvo encabezado por los principales funcionarios de la administración de Javier Milei y sirvió para definir el estado de avance de distintas iniciativas que llegarán al Congreso, además de coordinar acciones vinculadas a la política económica y la prevención ante eventuales fenómenos climáticos.

Diego Santilli y Patricia Bullrich

Entre los temas centrales se destacaron la futura reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal, el tratamiento en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la agenda de la próxima visita de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Durante la reunión también se informó que, en la primera semana de agosto, la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad participarán de un encuentro organizado por el Agencia Federal de Emergencias (AFE) en la provincia del Chaco junto a autoridades del NEA.

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El objetivo de ese encuentro será coordinar medidas preventivas frente a los posibles impactos climáticos derivados del fenómeno de El Niño, que podría generar complicaciones en distintas provincias del norte argentino durante los próximos meses.

Otro de los puntos analizados fue el estado de las negociaciones políticas para lograr la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Karina Milei y Martin Menem

Según se informó, el oficialismo continúa las conversaciones con distintos senadores nacionales con vistas al tratamiento del proyecto, previsto para este jueves en la Cámara de Senadores, donde el Gobierno buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa.

La economía

La Mesa Política también confirmó que, hacia mediados de la próxima semana, el ministerio de Economía, Luis Caputo, encabezará una conferencia de prensa para presentar los detalles del proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal.

La iniciativa ingresará posteriormente a la Cámara de Diputados, donde comenzará su tratamiento legislativo. Desde el Gobierno consideran que la reforma constituye una de las principales herramientas para profundizar los cambios impulsados en materia tributaria y administrativa.

Uno de los anuncios más relevantes de la reunión estuvo relacionado con la futura reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Caputo presentó ante la Mesa Política los avances en la elaboración del proyecto de ley, cuya intención es ingresar al Congreso durante el mes de agosto.

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Antes del envío formal de la iniciativa, el presidente Javier Milei realizará un anuncio oficial para presentar los principales lineamientos de la reforma. El formato de esa comunicación todavía no fue definido y será resuelto en los próximos días.

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central constituye uno de los proyectos económicos más importantes que prepara el Gobierno y forma parte de la estrategia para redefinir el funcionamiento de la autoridad monetaria.

Durante el encuentro también se repasó la agenda oficial de la visita que realizará la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el próximo 27 de julio.

Gobernadores con Santilli

Según la planificación oficial, la titular del organismo mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei, brindará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía y ofrecerá una charla magistral en el Palacio Libertad.

Como parte de su recorrido por el país, también visitará el yacimiento de Vaca Muerta, uno de los principales desarrollos energéticos de la Argentina y un sector estratégico para la política económica del Gobierno.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La reunión permitió ordenar la hoja de ruta política y legislativa del Gobierno para las próximas semanas, con el foco puesto en la aprobación de proyectos considerados prioritarios por la administración de Javier Milei, la coordinación de la agenda económica y la preparación de una serie de anuncios que marcarán el inicio de agosto.

RG/MSS