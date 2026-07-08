La mesa política se reunió en Casa Rosada: debate sobre zonas frías y reforma electoral

Una renovada Mesa Política del Gobierno volvió a reunirse este miércoles 8 en la Casa Rosada junto a ministros, legisladores nacionales y autoridades del Ejecutivo, en un encuentro en el que se resolvió institucionalizar el espacio con una periodicidad semanal. El objetivo será realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno y coordinar la estrategia parlamentaria de cara a los próximos debates en el Congreso.

Durante la reunión, los representantes de ambas cámaras analizaron el estado de los principales proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, con especial atención en la agenda legislativa prevista para las próximas semanas.

La reunión marcó el primer encuentro de Diego Santilli como jefe de Gabinete, luego de asumir ese cargo, ya que hasta ahora había participado de la Mesa Política en su rol como ministro del Interior. También significó el debut del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, quien asistió por primera vez tras su reciente designación.

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Uno de los ejes centrales del encuentro fue el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento en el Senado está previsto para el próximo 16 de julio. La iniciativa forma parte de las prioridades legislativas del oficialismo y busca fortalecer las garantías sobre el derecho de propiedad, además de introducir modificaciones vinculadas a los procedimientos de desalojo y la protección de inmuebles.

Ademas, el oficialismo se enfoca principalmente en avanzar con la modificación de zonas frías para reducir impuestos y la reforma electoral por cuestiones tanto políticas como económicas. Según el oficialismo, lograr la modificación electoral permitiría el ahorro de alrededor de 250 millones de dólares.

Los funcionarios también repasaron las modificaciones incorporadas al proyecto de Inocencia Fiscal, que recibió nuevos aportes técnicos de especialistas del sector. Según se informó, la versión actualizada de la iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio, con el objetivo de avanzar en su tratamiento parlamentario.

Fabián Fernández

La reunión sirvió además para coordinar la estrategia política del oficialismo en el Congreso y hacer un seguimiento de las negociaciones con los distintos bloques para reunir los consensos necesarios en torno a los proyectos impulsados por la administración de Javier Milei.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien no participó del encuentro de la Mesa Política en la Casa Rosada. El Gobierno no informó oficialmente los motivos de su inasistencia, en una reunión que reunió a gran parte del Gabinete y a los principales referentes legislativos del oficialismo karinista.

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Caputo destacó los indicadores económicos y anticipó nuevas reformas

Durante el encuentro, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un informe sobre la evolución de la economía y repasó los principales indicadores de actividad. En ese marco, destacó los últimos datos publicados por el INDEC, que mostraron un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3% mensual y del 4,1% interanual durante mayo.

El titular del Palacio de Hacienda también informó sobre el avance de las reformas que trabaja junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Entre ellas sobresalen distintos proyectos de modernización del Estado, incluida la anunciada reforma del Banco Central, una de las iniciativas económicas que el Gobierno busca desarrollar durante este año.

Mesa politica pasada

Otro de los temas abordados fue la situación de la cobertura de salud de las fuerzas federales de seguridad, así como las tareas preventivas que lleva adelante la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional frente a la posible llegada de fenómenos climáticos asociados a El Niño.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, expuso el estado de las conversaciones que mantiene con gobernadores de distintas fuerzas políticas para construir acuerdos que permitan avanzar con las reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.

RG/ML