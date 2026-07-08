Como la “Scaloneta”, se espera que el “Colo” Santilli salga a la cancha cargado de ATN

Con la llegada de Diego "Colo" Santilli a la Jefatura de Gabinete, en varias provincias esperan que salga a jugar el partido de la negociación política con una herramienta que el Gobierno casi no utilizó durante el último año: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El reparto de esos fondos cayó a mínimos históricos y Córdoba figura entre las jurisdicciones más relegadas.

La Rosada pretende impulsar varios proyectos de ley durante este año en el Congreso. El más importante es la Reforma Electoral, con su claro intención de liminar las Primarias Abierta Obligatorias y Simultáneas. También buscará copiar a la administración norteamericana con el “shut down” administrativo si no se aprueba el Presupuesto.

Para ello, va a necesitar votos. Y los votos valen. Según un informe de Politkon, en junio, las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias y CABA totalizaron apenas $ 48.300 millones. Respecto a junio de 2025 estos envíos mostraron un descenso del 87,7% en términos reales, constituyéndose como el peor junio desde, por lo menos, el año 2005.

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“Están cuidando la caja porque se viene un post mundial en donde hay que volver a mostrar músculo político y una economía que crece”, analiza un funcionario provincial que espera volver a contar con algo de esos fondos.

Córdoba lejos de “los favores” nacionales

Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe lideraron la recepción de envíos de junio. Son las provincias que, según el relevamiento de la consultora Politkon” recibieron los mayores volúmenes de desembolsos.

Buenos Aires con el 27,2% del total (por $ 13.159 millones, explicados principalmente por los fondos para la Universalización Jornada Extendida que concentraron el 83% del total bonaerense); Corrientes con el 10,4% del total (por $ 5.014 millones, apoyado casi en su totalidad por Transferencias a la Caja Previsional); y Santa Fe con el 9,5% del total del mes (por $ 4.583 millones, donde se destacan también los fondos para la Jornada Extendida), describe el informe.

El reparto mostró una fuerte concentración en pocas provincias, mientras la mayoría recibió montos significativamente menores.

Pese a que la provincia gobernada por Martín Llaryora haya sido beneficiada con $2.621 millones de pesos, la caída con respecto al 2025 es de 85,1%. Solo tres provincias cerraron junio con crecimiento relativo interanual: San Luis (+101,3%), Jujuy (+6,6%) y Chubut (+5,8%), aunque debe señalarse que las mejoras se dan contra bases comparativas especialmente bajas, ya que en ninguno de esos tres casos los fondos recibidos en junio 2026 superaron los $ 600 millones.

A su vez, los otros veintiún distritos subnacionales tuvieron caídas con marcados extremos: Mendoza fue la única con baja inferior al 10% (-7,8%) y en la otra punta, Tucumán, Santa Cruz, La Rioja y CABA presentan bajas superiores a -90%.

Un gobierno que no hace política con la caja

A nivel acumulado, las transferencias no automáticas totalizaron $ 639.589 millones en los primeros seis meses del año, presentando una baja real interanual del 61,8% contra igual período del 2025. Se trata del segundo peor primer semestre desde, por lo menos, el 2005, superando únicamente al registro del 2024.

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El “Colo” Santilli deberá salir a la cancha a jugar un partido que este gobierno busca evitar. Lograr sanciones y acompañamientos en el Congreso a cambio de fondos para las provincias. En el caso de Córdoba, dentro del bloque de Provincias Unidas, su mayor capacidad de presión está el Diputados.

A esa negociación legislativa se suma otro desafío: la estrategia electoral hacia 2027. Varios gobernadores buscarán su reelección y el Gobierno deberá administrar una relación que combine acuerdos parlamentarios con competencia política. La presencia de Martín Llaryora en la asunción de flamante Jefe de Gabinete es una muestra de buenos modales y de pax electoral. “Debería existir un acuerdo no explícito entre Llaryora y Santilli, al margen de lo que opere Karina Milei en la provincia”, sostiene un encuestador oficialista.

Solo los hermanos que gobiernan pueden impedir o bajar una fórmula violeta de cara a la elección a gobernador, el tema es si concentran todos los cañones en un unificado y amplio partido “opositor” o se presenta más de un libertario a competir. Allí estará la muñeca peronista de Santilli, si logra poner en la mesa un acuerdo favorable a todos.

Si la caja vuelve a jugar, será porque la Casa Rosada entendió que, además del equilibrio fiscal, también necesita construir mayorías.