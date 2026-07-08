El Senado volverá a reunirse en el recinto el próximo 16 de julio para debatir una agenda que el oficialismo considera prioritaria antes del receso invernal. La convocatoria fue acordada durante una reunión de Labor Parlamentaria, en la que participaron La Libertad Avanza, bloques dialoguistas y representantes de Convicción Federal, espacio escindido del interbloque peronista.

Entre los principales temas figura el tratamiento de la ley de Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno que introduce modificaciones en materia de tenencia de tierras, desalojos y otros aspectos vinculados a la protección de la propiedad. Además, la Cámara alta buscará aprobar cerca de 30 pliegos judiciales para cubrir cargos vacantes en distintos tribunales del país.

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En la previa de la convocatoria, la ministra de Seguridad y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, terminó de cerrar un acuerdo con los bloques aliados para garantizar la sesión del 16 de julio, luego de varias semanas de negociaciones sobre el temario y los proyectos que finalmente llegarán al recinto. La estrategia oficial fue acotar la agenda para asegurar los consensos necesarios y evitar que las diferencias internas y con la oposición frustraran nuevamente el tratamiento de las iniciativas.

A pesar de haber logrado, mediante el acuerdo alcanzado con los bloques dialoguistas, incluir el proyecto de Propiedad Privada y los pliegos judiciales, la denominada Ley de Reiterancia, que el Gobierno pretendía debatir en la misma sesión, quedó afuera. Esa iniciativa quedó postergada para una discusión posterior, luego de que algunos sectores plantearan la necesidad de seguir negociando cambios en su redacción.

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Para la Casa Rosada, la sesión representa una oportunidad para continuar cubriendo vacantes en el Poder Judicial, una política que comenzó a avanzar en las últimas semanas y que el Gobierno considera prioritaria para agilizar el funcionamiento de los tribunales.

Qué incluye el proyecto de Propiedad Privada

El proyecto que llegará al recinto sufrió diversas modificaciones durante su discusión parlamentaria respecto de la versión original elaborada por el Gobierno. Uno de los cambios más relevantes es que se mantuvieron restricciones para la compra de tierras por parte de empresas extranjeras, al conservar la prohibición para sociedades con capital estatal extranjero y exigir autorizaciones especiales cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas de frontera.

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La iniciativa también incorpora un régimen de desalojos exprés para los casos de usurpaciones, mientras que para el resto de los conflictos locativos se mantienen los procedimientos vigentes. En esos casos, el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino y, si persiste el incumplimiento, podrá iniciar una acción judicial que tramitará mediante el procedimiento más abreviado previsto por la legislación.

Otro de los capítulos del proyecto modifica aspectos vinculados a la Ley de Manejo del Fuego. El texto conserva la prohibición de modificar durante 60 años el destino de los bosques nativos afectados por incendios, aunque habilita cambios de uso para determinadas tierras rurales, uno de los puntos que generó debate durante la negociación parlamentaria.

En la versión final, además, fueron eliminadas otras reformas que originalmente impulsaba el Poder Ejecutivo, entre ellas modificaciones relacionadas con la legislación sobre barrios populares, luego de las negociaciones con distintos bloques de la oposición dialoguista.

Los pliegos judiciales y la agenda posterior al receso

Junto con la ley de Propiedad Privada, el oficialismo intentará obtener el respaldo necesario para aprobar alrededor de 30 pliegos judiciales, correspondientes a jueces y funcionarios que esperan la confirmación del Senado para asumir o continuar en sus cargos.

Juan Rodríguez Ponte

Entre ellos figura la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, cuyo acuerdo debe ser aprobado antes de cumplir los 75 años, así como la designación del funcionario judicial Juan Rodríguez Ponte para un juzgado federal de Lomas de Zamora.

Víctor Pesino

Durante la reunión de Labor Parlamentaria también se resolvió convocar a una nueva sesión para el 6 de agosto, una vez finalizado el receso invernal. En esa oportunidad se prevé discutir la denominada Ley Hojarasca, impulsada por el Gobierno para derogar decenas de normas consideradas obsoletas, además de proyectos vinculados a la Ley de Salud Mental y a las falsas denuncias.

La decisión de dividir el tratamiento de los proyectos en dos sesiones responde a la estrategia del oficialismo de ordenar la agenda legislativa y reunir los consensos necesarios para cada iniciativa antes de llevarlas al recinto. Aunque el acuerdo para convocar a la sesión del 16 de julio ya quedó formalizado, en el Senado todavía siguen las negociaciones para garantizar el número necesario que permita aprobar los proyectos incluidos en el temario.

RG