Senado: el oficialismo y la oposición se reúnen para definir si sesionan la semana que vienen

Este miércoles al mediodía, los jefes de bloque del Senado tendrán una reunión de labor parlamentaria para decidir si la próxima sesión ordinaria será el jueves 16 o si la postergan hasta el mes que viene, porque los empleados del Congreso tienen receso del 20 al 3 de agosto, coincidiendo con las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires y varias provincias.

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Patricia Bullrich, líder de la bancada libertaria, está haciendo cálculos para evaluar qué día tendría mejores números -sumando propios y aliados- para aprobar las leyes que impulsa el Ejecutivo. Además, durante la reunión, la referente de LLA propondrá que en la próxima sesión, según Noticias Argentinas (NA), se trate la ley de Propiedad Privada, la ley Hojarasca y una serie de pliegos judiciales.

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Patricia Bullrich

Ley de Propiedad privada

El proyecto original buscaba eliminar todas las restricciones que impedían a los empresarios extranjeros comprar tierras rurales en Argentina; pero en la versión número 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una compañía privada con capital extranjero pueda adquirir tierras, y también el requisito para zonas fronterizas de contar con un triple aval: de las provincias, del Gobierno y del Congreso Nacional.

La iniciativa también contiene reformas a la ley de tierras sobre desalojos y la ley del manejo del fuego: se aplicará el desalojo exprés unicamente cuando se trate de inmuebles usurpados; para el resto de los casos se mantienen los plazos actuales de intimación.

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En el caso de la ley del manejo del fuego se mantendrá la prohibición de cambiar su uso por 60 años cuando se trate de bosques nativos que sufrieron un incendio.

Incendio en bosque nativo

Pliegos judiciales

El oficialismo busca aprobar una serie de pliegos que incluyen una prórroga por 5 años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe contar con aval del Senado para seguir en su cargo antes de cumplir 75 años, el lunes 27 de julio.

La lista también incluye al funcionario judicial y exsecretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá a su cargo la causa del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su exmujer, Jesica Cirio, exconductora de Telefe.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde

Ley Hojarasca

El proyecto de Ley de Hojarasca deroga aproximadamente 70 iniciativas evaluadas como obsoletas o que perdieron vigencia frente a los avances de la tecnología.

HM/DCQ