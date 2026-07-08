El “shutdown” de Milei y el desafío de transformar el Estado sin destruir la economía

Hay una palabra que empieza a aparecer en la discusión política argentina y que hasta hace poco parecía completamente ajena a nuestra realidad: shutdown. Es un término norteamericano, asociado a esos momentos en los que el Gobierno de Estados Unidos queda parcialmente paralizado porque el Congreso no logra aprobar un nuevo presupuesto o renovar los fondos necesarios para su funcionamiento.

El presidente Javier Milei adelantó que trabaja en un proyecto para llevar una idea similar al Congreso argentino: que, si se termina el presupuesto vigente y no existe una nueva autorización legislativa, el Estado no pueda seguir funcionando como si nada hubiera ocurrido. En otras palabras, que se detenga aquello que no sea considerado esencial.

Javier Milei adelantó que presentará un proyecto de "cierre" del Estado como en EE.UU.

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La propuesta encaja perfectamente dentro de la lógica política y económica que el Presidente viene planteando desde el inicio de su gestión: un Estado más chico, con menos gasto y con mayores restricciones para utilizar recursos públicos. Milei sostiene que durante décadas la Argentina construyó un Estado sobredimensionado, financiado con déficit, emisión monetaria y endeudamiento, y que ese modelo llevó al país a una crisis permanente.

Ahora bien, la discusión interesante no es solamente si el Estado debe ser más grande o más chico. El verdadero debate es cómo se realiza esa transformación y cuáles son las consecuencias durante el camino.

Porque mientras el Gobierno avanza con su programa de reformas, la economía atraviesa una etapa compleja. Y esto quedó nuevamente expuesto con el cierre definitivo de la planta de Dass en Eldorado, Misiones, una empresa que fabricaba zapatillas para marcas internacionales como Nike, Adidas, Fila y Umbro, y que dejó a 150 trabajadores sin empleo.

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La Argentina está atravesando un proceso que el oficialismo define como una etapa de destrucción y creación. La idea es que primero desaparezcan estructuras consideradas ineficientes para que luego aparezcan nuevas inversiones y sectores productivos más competitivos.

El problema es que la primera parte del proceso suele ser inmediata y visible: fábricas que cierran, empleos que se pierden, empresas que reducen su actividad. La segunda parte, la creación de nuevas oportunidades, requiere tiempo, confianza y condiciones económicas que todavía deben consolidarse.

Incluso algunos economistas cercanos al Gobierno han advertido que, por ahora, la velocidad de destrucción parece superar a la velocidad de creación. Y ese es probablemente uno de los grandes desafíos políticos de Milei: convencer a la sociedad de que el sacrificio presente tendrá un resultado futuro.

La pregunta central es cuánto tiempo puede sostenerse un proceso de transformación tan profundo sin que aparezcan tensiones sociales y políticas mayores. Porque una economía no está formada solamente por números, balances y variables macroeconómicas; también está formada por personas, trabajadores, empresas y comunidades enteras que sienten de manera directa cada cambio.

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El Gobierno apuesta a que la estabilidad fiscal, la reducción de la inflación y la apertura económica generen las condiciones para una nueva etapa de crecimiento. Sus críticos sostienen que el costo de la transición puede ser demasiado alto y que el Estado no puede retirarse sin antes garantizar una red de protección adecuada.

El eventual proyecto de shutdown argentino promete abrir otro capítulo de esta discusión. La pregunta será si la Argentina puede adaptar una herramienta nacida en un sistema institucional completamente diferente, como el estadounidense, o si terminará generando nuevos conflictos sobre el funcionamiento del Estado y el rol del Congreso.

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Lo cierto es que Milei continúa avanzando con una idea central: cambiar de raíz el modelo argentino. Pero toda transformación profunda tiene un momento más difícil que es justamente el intermedio, ese período en el que lo viejo ya comenzó a desaparecer y lo nuevo todavía no terminó de aparecer.

Y allí estará la verdadera prueba del Gobierno: demostrar que el proceso no consiste solamente en reducir, sino también en construir.

LT