Desde la Casa Rosada se conoció un ambicioso plan del Gobierno que implica cubrir las 300 vacantes de jueces nacionales y federales de acá a fin de año, incluyendo aquellas correspondientes a la estratégica Cámara Federal de la Capital y los tribunales orales federales, con 40% de postulantes propios en el Poder Judicial.

Según una fuente legislativa indicó a La Nación, la propuesta va acompañada de la idea de acortar el mandato del Procurador General de la Nación a dos períodos, finalizando con el carácter vitalicio de la gestión. No obstante, aún no se habría definido la duración de los períodos, si es que son dos de 4 años, dos de 5 o dos de 6.

La Corte Suprema ratificó el decomiso de casi $685.000 millones a Cristina Kirchner y otros condenados

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Aún no lo tiene resuelto", indicaron luego desde el Congreso sobre la conformación de la Corte Suprema, otro tema en debate donde no se conoció aún si el presidente Javier Milei avanzará con la integración de las dos vacantes de la Corte Suprema en lo que queda de 2026 o si será un tema para 2028.

En medio de la incertidumbre, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, visitó hace unos meses al mandatario para pedirle que las vacantes sean ocupadas con candidatos del Poder Judicial y no de la política, en particular de la justicia federal, ya que el máximo tribunal es federal y las últimas vacantes se cubrieron con candidatos de la justicia nacional.

Mariano Borinsky, Karina Perilli y Agustina Diaz Cordero, del lado de los jueces, hasta María Ibarzabal Murphy, titular de la Secretaría de Legal y Técnica y cercana al asesor presidencial Santiago Caputo, son algunos de los nombres que pasaron como posibles candidatos.

Por otra parte, desde el Gobierno también se quería limitar el mandato del Procurador General de la Nación, cuyo cargo actualmente es vitalicio hasta los 75 años, como el de los jueces. El puesto está vacante desde 2017 y es ocupado de forma interina por el procurador adjunto, Eduardo Casal.

La decisión del Ejecutivo parte de la entrada en vigor del sistema acusatorio, donde queda en manos de los fiscales la investigación de los delitos y le da mayor poder al Procurador General, contando con la facultad de controlar y designar a los fiscales que disponen si un caso sigue adelante o no, es decir, disponer de la acción penal.

Una fuente de La Nación indicó que aún no se definió si se harán dos mandatos consecutivos de 4, 5 o 6 años de duración y se recordó un proyecto de ley de la senadora Carolina Moisés, que proponía un mandato de 8 años, con opción a 4 más, para el Procurador General, junto al requisito de dos tercios de votos del Senado para ser designado.

La Corte Suprema rechazó la apelación del Gobierno y dejó vigente la cautelar por el financiamiento universitario

Otro de los focos principales del Gobierno se encuentra en la cobertura de 300 vacantes de jueces de acá a fin de año, intentando que el Senado abra entre 20 y 30 pliegos por sesión. En este marco, ya se enviaron casi 140 pliegos y la primera sesión se prevé para el 16 de julio, con próximas audiencias citadas en agosto.

En este marco también se habilitó el envío de pliegos para cambiar la Cámara Federal, para lo que el Gobierno debe enviar el pliego de sus candidatos para cubrir para cubrir las vacan­tes de los cama­ris­tas Leo­poldo Bru­glia y Pablo Ber­tuzzi, ambos trasladados hace diez años por el expre­si­dente Mau­ri­cio Macri.

Pablo Yada­rola, alle­gado al minis­tro de Justicia Juan Bautista Mahi­ques, Ber­tuzzi y la fis­cal Cecilia Incar­dona son algunos de los nombres que suenan para estar incluidos en la propuesta del Ejecutivo, la cual le corresponde al ministro y al Presidente.

Javier Milei firmó las 47 designaciones de jueces pero rechazó la de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Alconada Mon

El diseño de una nueva Cámara Fede­ral va de la mano con la aper­tura de una ter­cera vacante, considerando que no se elevó el pliego para la revalidación del acuerdo del juez Mar­tín Irur­zun que cum­ple 75 años el 18 de julio. El tema ya generó debate en tribunales, donde Mariano Llorens busca consolidar un núcleo de coincidencias con Bertuzzi, Yadarola y Eduardo Farah, aislando a Roberto Boico, respaldado por la oposición.

En paralelo, también hay un concurso ya corregido para cubrir tres vacantes de la Cámara de Casación, en un marco donde los puestos a cubrir en Comodoro Py incluyen también los juzgados federales, con cuatro lugares. A su vez, el presidente de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña manifestó su deseo de obtener la reelección y presentó una cautelar, ya que la reelección está prohibida por el Consejo.

AS.