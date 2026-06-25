La Corte Suprema rechazó la apelación del Gobierno y dejó vigente la cautelar por el financiamiento universitario

El máximo tribunal desestimó el recurso presentado por el Gobierno nacional por considerar que no existe una sentencia definitiva y mantuvo, por ahora, la medida cautelar que ordena actualizar los salarios docentes y no docentes y recomponer programas destinados a los estudiantes universitarios.

La resolución fue firmada por los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. De esta manera, quedó firme la decisión cautelar dictada en instancias anteriores, mientras continúa la discusión de fondo sobre la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

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