Caputo anunció el proyecto número 21 del RIGI: u$s709 millones de inversión para producir carbonato de litio

El Ministerio de Economía anunció la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto de la Sucursal Dedicada de Liex S.A., una nueva iniciativa minera que prevé una inversión total de u$s709 millones para producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiasmbalá, provincia de Catamarca.

Pampa acelerará una inversión en Vaca Muerta tras la aprobación del RIGI

La autorización fue anunciada este martes 14 de julio mediante una publicación en la cuenta de la red social X del ministro Luis Caputo. De esta manera el Gobierno confirmó que el emprendimiento cumple con los requisitos de estabilidad y previsibilidad exigidos por el régimen.

“El proyecto contempla una inversión total u$s709 millones para la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio”, destacó el Jefe de Hacienda en su posteo.

Por otro lado, Caputo destacó que este nuevo RIGI “generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos, entre las etapas de construcción y operación”, luego agregó que “los estudios presentados indican que existen recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva y que su exportación generará ingresos estimados en alrededor de USD 400 millones por año”.

De esta manera, el Gobierno logró concretar el proyecto número 21 a través del régimen, totalizando una inversión comprometida de u$s46.700 millones de dólares.

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El último proyecto fue para Vaca Muerta

El último día de junio, el ministro de Economía, presentó una serie de noticias a través de su cuenta de X en donde resaltó varias noticias del Gobierno. Por medio de una catarata de tweets, las novedades fueron con respecto al proyecto número 20 que ingresó por el RIGI, el aumento en la producción petrolera y el desarrollo en el mercado de carne vacuna y agroindustriales.

El anuncio de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Rincón de Aranda” fue la primera novedad en ser anunciada. La iniciativa prevé una inversión total de u$s4.500 millones, lo que se suma a la generación de 800 empleos directos y 1000 indirectos.

Según se detalló, la obra estará destinada al desarrollo de hidrocarburos en Vaca Muerta, por los que el Gobierno espera alcanzar la cifra de u$s17.000 millones en exportaciones a partir de la producción de 305 millones de barriles de petróleo en los próximos 30 años.

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“Las condiciones favorables que generó el RIGI permitieron que la empresa pudiera incrementar 50% la actividad de explotación y producción de hidrocarburos inicialmente planeada en el área”, se detalló en la publicación del funcionario.

Por último, desde la página oficial del RIGI se desprende el detalle de que el Gobierno cuenta con 25 proyectos en evaluación, de los que se espera una inversión total de u$s110.883 millones y una generación de 145.615 empleos directos e indirectos.

GZ/ lr