Milei analiza sumar un blindaje al Indec en la reforma del Banco Central

Javier Milei evalúa incorporar resguardos para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dentro del proyecto que modificará la Carta Orgánica del Banco Central. La idea surgió durante una reunión que el mandatario mantuvo con legisladores de La Libertad Avanza para anticipar los lineamientos de una iniciativa que todavía no tiene una redacción definitiva.

El planteo fue realizado por el diputado bonaerense Santiago Santurio, presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja. El legislador advirtió sobre el riesgo de que una futura administración subdeclare la inflación y recordó las causas judiciales vinculadas con las estadísticas oficiales durante el kirchnerismo. Milei elogió la observación durante el encuentro.

La propuesta surgió después de que el Presidente explicara que la reforma distinguirá entre escenarios de inflación y deflación. Santurio advirtió que una eventual subdeclaración del IPC podría desvirtuar el funcionamiento previsto para esos escenarios. El diputado sugirió incorporar resguardos para impedir que una alteración de las estadísticas oficiales afecte la aplicación de la reforma.

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El Gobierno busca limitar el financiamiento al Tesoro

La iniciativa apunta a modificar varios de los cambios introducidos en 2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Milei explicó a los legisladores que pretende cerrar las vías que permiten expandir la base monetaria para asistir al Gobierno. El texto también restringiría el uso de las utilidades y los dividendos de la entidad.

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Durante la reunión, el mandatario diferenció los mecanismos previstos para períodos de inflación de aquellos que podrían aplicarse ante un escenario de deflación. El articulado todavía se encuentra en preparación y los diputados no recibieron una versión final. Tampoco se informó cuándo será enviado al Congreso.

El diputado Damián Arabia sostuvo que la función principal del Banco Central será preservar el valor de la moneda. Según explicó, el proyecto prohibirá el financiamiento directo e indirecto del Tesoro y limitará el giro de utilidades. También contempla cambios en la conducción del organismo y un régimen más severo de responsabilidades y sanciones para sus autoridades.

La incorporación del Indec todavía no fue formalizada y surgió como una recomendación durante el intercambio. La sugerencia fue bien recibida por Milei, que vinculó el planteo con su intención de impedir que futuras administraciones encuentren nuevas vías para emitir dinero. La redacción final deberá precisar si esas garantías formarán parte de la reforma.

La mesa política revisa el camino legislativo

Parte de los principales funcionarios del Ejecutivo participó de la reunión con los diputados y volverá a encontrarse este martes en la denominada mesa política. Allí buscarán ordenar las prioridades parlamentarias y establecer qué proyectos pueden avanzar antes del receso. Varias iniciativas anunciadas por la Casa Rosada aún no ingresaron al Congreso, mientras otras permanecen demoradas.

Diputados avanzó con mayor rapidez durante los últimos meses, pero el oficialismo enfrenta más dificultades en el Senado. La conducción de Patricia Bullrich trabaja para reunir los apoyos necesarios para la sesión prevista para el jueves. La Cámara alta necesita al menos 37 legisladores presentes para habilitar el debate.

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Uno de los asuntos urgentes es el pliego del camarista laboral Víctor Pesino, quien deberá jubilarse si el Senado no aprueba su continuidad antes de fin de mes. El temario también incluye la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa atravesó numerosas modificaciones durante su tratamiento en comisiones.

Después de la firma del dictamen aparecieron trece borradores adicionales y el oficialismo ya trabaja sobre una decimocuarta versión. El capítulo referido a los barrios populares fue retirado, mientras continúan las discusiones sobre la venta de tierras a extranjeros y el manejo del fuego. Los cambios surgieron a partir de las objeciones de los bloques dialoguistas.

Algunas ausencias podrían estar vinculadas con el comienzo del receso invernal en distintas provincias, aunque el oficialismo mantiene por ahora la convocatoria. Como alternativa, la Cámara alta dejó reservada otra sesión para los primeros días de agosto. La confirmación del quórum seguirá abierta hasta el jueves.

El Ejecutivo todavía no fijó una fecha para enviar la reforma del Banco Central al Congreso. El eventual blindaje del Indec continúa siendo una propuesta surgida durante la reunión con los diputados y aún no forma parte de un texto definitivo.