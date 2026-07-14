Inflación de junio: las consultoras prevén otra desaceleración y el IPC podría quedar por debajo del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará este martes 14 de julio la inflación de junio, después del 2,1% registrado en mayo. Las consultoras esperan que la suba de precios haya vuelto a moderarse, aunque difieren sobre si el índice conseguirá quedar por debajo del 2%. La inflación mensual lleva nueve meses sin bajar de ese nivel.

El ministro de Economía, Luis Caputo, evitó anticipar el número que maneja el Palacio de Hacienda. "La gente tiene que estar tranquila de que la inflación va a seguir a la baja", afirmó. El funcionario no dio precisiones sobre la estimación oficial antes de la publicación del organismo estadístico.

La publicación de junio completará los datos de inflación del primer semestre. Las proyecciones privadas anticipan una disminución de hasta 0,3 puntos porcentuales respecto de mayo. Un resultado cercano al 1,9% devolvería el IPC a valores similares a los de julio y agosto de 2025, antes de la aceleración que llevó la inflación mensual al 3,4% en marzo.

El número seguiría lejos de la expectativa que el Gobierno tenía a comienzos de año, cuando esperaba acercarse a una inflación mensual nula. De todos modos, una cifra inferior al 2% confirmaría la desaceleración registrada desde abril. El índice bajó al 2,1% en mayo y los relevamientos anticipan otra reducción en junio.

Qué esperan el Banco Central y las consultoras

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la mediana de las respuestas en el 2%. Si esa estimación se confirma, la inflación bajará 0,1 puntos porcentuales frente al registro de mayo. Varias consultoras calcularon un número levemente inferior.

Inflación de julio: las consultoras prevén un dato cercano al 2% pese a las subas de tarifas

La Fundación Libertad y Progreso y Analytica proyectaron una variación del 1,8%. C&T Asesores Económicos, EconViews y Eco Go, en tanto, estimaron un 1,9%. Las previsiones mantienen abierta la posibilidad de que el índice quede por debajo del 2% por primera vez en nueve meses.

"De acuerdo con nuestras mediciones preliminares, la inflación de junio se ubicaría en torno al 1,9% mensual", señaló Eco Go. La consultora calculó que alimentos y bebidas aumentó un 1,4%, con estabilidad en la carne y movimientos de frutas y verduras que se compensaron entre sí. Ese resultado dejaría al rubro por debajo del nivel general previsto para junio.

El índice porteño marcó 1,8% en junio

La Ciudad de Buenos Aires registró una inflación del 1,8% en junio, frente al 2,1% informado en mayo. El resultado coincidió con el extremo inferior de las proyecciones privadas, aunque la composición del indicador porteño difiere de la medición del Indec. El IPC de la Ciudad asigna mayor peso a los servicios, mientras el índice nacional otorga una participación superior a los bienes.

En la medición porteña, los bienes aumentaron un 1,5% y los servicios avanzaron un 2%. Dentro del primer grupo, las mayores subas se observaron en verduras, productos panificados y lácteos. También aumentaron los medicamentos, los automóviles, los combustibles y los artículos de limpieza.

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La inflación acumulada en la Ciudad durante los primeros seis meses de 2026 llegó al 16%. La variación mensual quedó tres décimas por debajo de la registrada en mayo. Por las diferencias de ponderación, el resultado porteño sirve como referencia, pero no permite anticipar de manera directa la cifra nacional.

Los rubros que ayudaron a moderar el índice

La indumentaria habría registrado una baja del 0,9%, de acuerdo con la medición de Eco Go. La consultora relacionó ese movimiento con el adelantamiento estacional de las liquidaciones de invierno. El descenso contrastó con los aumentos observados en los componentes regulados y en los servicios.

Esparcimiento habría subido un 1% durante junio. Eco Go anticipó que el rubro podría acelerarse con el comienzo del receso invernal. El comportamiento de este componente será distinto al de indumentaria, que habría registrado una variación negativa.

Los precios regulados y los servicios volvieron a avanzar por encima del promedio. La inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, habría cedido apenas una décima respecto de mayo. La rigidez de esas categorías limitó una baja más pronunciada en las estimaciones privadas.

En vivienda incidió el aumento del 2% para los encargados de edificios, acompañado por un bono equivalente al 20% del salario. La actualización tuvo impacto en las expensas y en otros gastos residenciales. Ese componente explicó parte de la suba registrada dentro de los servicios.