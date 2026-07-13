Los alquileres en el Gran Buenos Aires aumentaron por debajo de la inflación en junio

Los precios de los alquileres de departamentos en el Gran Buenos Aires subieron más de un 10% entre enero y junio de 2026, ubicándose por debajo de la inflación de aproximadamente 17,1%, de acuerdo con un relevamiento de Zonaprop, en base a los avisos publicados en su plataforma.

Los valores por metro cuadrado y las tipologías de dos y tres ambientes exhiben brechas significativas según la zona geográfica analizada.

GBA norte continúa primero en el ranking de zonas más caras para vivir en el Gran Buenos Aires. Un dos ambientes se ubica en 800.743 pesos mensuales, mientras que un tres ambientes se alquila por 1.123.226 pesos por mes. Vicente López es el barrio con la oferta más cara, donde un departamento de dos ambientes se ubica en 984.009 pesos mensuales. Por el contrario, José C. Paz Centro se presenta como el barrio con la oferta más económica dentro de GBA norte, con un valor promedio de 503.500 pesos mensuales.

Respiro para inquilinos: los alquileres aumentaron solo 1,4% en junio

En GBA sur, Canning tiene la oferta más costosa, ya que un departamento de dos ambientes se alquila por 800.175 pesos por mes. En la otra punta, se ubica Tristán Suárez con 480.025 pesos mensuales.

En el caso de GBA oeste, Sáenz Peña continúa como el barrio más caro para alquilar en GBA oeste, con un precio medio de 755.715 pesos mensuales. Por el contrario, Libertad es el barrio con la oferta más económica, con un valor de 426.934 pesos mensuales.

GBA Norte: los valores más altos

Por su parte, los valores de venta se incrementaron 1,5% en dólares, mientras que la inflación medida en moneda estadounidense se estima en 18,8%. La zona norte del conurbano bonaerense se consolida como la región con las cotizaciones más elevadas de la provincia. Allí, un departamento de dos ambientes tiene un valor promedio de 119.271 dólares, mientras que uno de tres ambientes alcanza los 178.020 dólares.

Al desagregar los datos por localidades, "La Lucila continúa primero en el ranking de barrios más caros para la adquisición en GBA norte", registrando un metro cuadrado que se ubica en 3.803 dólares. En el extremo opuesto, "José C. Paz Centro presenta la oferta más económica, con un valor de 927 dólares/m2".

En el sur del Gran Buenos Aires, las unidades de dos ambientes cotizan en 86.135 dólares en promedio, en tanto que las de tres ambientes se ubican en 116.549 dólares.

Al analizar el mapa de precios internos, "Tristán Suárez es el barrio de GBA sur con la oferta más cara" , con un metro cuadrado que se posiciona en los 2.942 dólares. En contrapartida, "Don Orione se presenta como el barrio más económico del sur de GBA, con un valor promedio de 636 dólares/m2".

GBA Oeste: las unidades más baratas

El oeste bonaerense destaca por albergar la oferta de compra más accesible de todo el Gran Buenos Aires. En esta franja, una vivienda de dos ambientes tiene un valor de 79.887 dólares, mientras que una alternativa de tres ambientes cuesta 112.773 dólares.

"Villa Udaondo se presenta como la oferta más cara de GBA oeste", donde el valor del metro cuadrado se ubica en 2.707 dólares. Por el contrario, la opción más barata se encuentra en "Parque San Martín el metro cuadrado cuesta 788 dólares".

LM/MSS