Milei prepara la reelección con una campaña corta y más diálogo con gobernadores

En la Casa Rosada hay una definición que nadie discute: Javier Milei buscará otros cuatro años en la Presidencia. La coincidencia entre Karina Milei y Santiago Caputo no borra las diferencias que existen sobre la construcción territorial y el vínculo con los aliados, pero despeja el objetivo que guiará las decisiones oficiales. Los cambios recientes en el Gabinete terminaron de abrir una etapa en la que cada negociación comenzará a ser leída con la elección de 2027 como telón de fondo.

La secretaria general de la Presidencia hizo pública esa intención durante una actividad partidaria en Misiones. Allí afirmó que trabaja para conseguir un nuevo mandato para su hermano, una declaración que fue presentada por sus colaboradores como una arenga dirigida a la militancia y no como el lanzamiento de la campaña. En el entorno de Caputo comparten la misma certeza: "Por supuesto que Milei va por la reelección", señalaron cerca del asesor.

El oficialismo no planea, por ahora, un despliegue proselitista prolongado. Sus principales dirigentes creen que la atención de los votantes se concentra cuando faltan pocas semanas para los comicios y que una campaña extensa puede desgastar el mensaje antes de tiempo. El final del Mundial de 2026 fue elegido como referencia para comenzar a resolver candidaturas, alianzas y la organización de los distritos.

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La eventual eliminación o suspensión de las PASO reforzaría esa idea. En la Casa Rosada consideran que una sola instancia electoral permitiría acortar los tiempos de campaña y postergar el lanzamiento formal de las candidaturas. La reforma integra la agenda que el Ejecutivo quiere llevar al Congreso y será también una señal sobre la predisposición de los gobernadores a acompañar al oficialismo.

Una campaña apoyada en los resultados económicos

La baja de la inflación y el equilibrio fiscal serán los principales resultados que el Gobierno buscará presentar ante los votantes. En Balcarce 50 también destacan que el ajuste inicial se realizó sin una crisis política o social de gran escala. La expectativa oficial es que una mejora de la actividad permita sumar argumentos más cercanos a la experiencia cotidiana de las familias antes de que comience la campaña.

Ese diagnóstico abrió una discusión sobre la continuidad de la motosierra como símbolo político. El emblema que acompañó a Milei en 2023 podría conservar un lugar dentro de la identidad libertaria, aunque ya no alcanzaría para explicar la propuesta de un segundo mandato. Una fuente oficial lo planteó con franqueza: "El ajuste está hecho y la gente no quiere escuchar que hay que seguir ajustando. El gasto está en mínimos".

La consigna para 2027 todavía no está definida. El entorno presidencial considera que el mensaje deberá mostrar qué cambió después del ordenamiento fiscal y de qué manera esa transformación puede reflejarse en ingresos, consumo y actividad. "El punto más fuerte de este Gobierno es la gestión. Esa será nuestra principal campaña", sostuvo un funcionario cercano a Karina Milei.

Ravier es el nuevo alfil de Milei al frente de la vocería

La renovación de nombres acompañó esa búsqueda. Diego Santilli asumió la Jefatura de Gabinete, mientras Adrián Ravier quedó al frente de la Vocería Presidencial y Fabián Fernández se incorporó a la Secretaría de Comunicación. En el Ejecutivo relacionan esas incorporaciones con un estilo más dispuesto a conversar con mandatarios provinciales y fuerzas que acompañaron parte de la agenda oficial.

Santilli es el encargado de las negociaciones con las provincias

Los acuerdos con los aliados se definirán en cada provincia

La Casa Rosada intensificó el contacto con gobernadores y con dirigentes del PRO y la UCR después de las tensiones que dejó el armado legislativo de 2025. Las conversaciones abarcan el respaldo a las reformas pendientes y posibles entendimientos electorales. En el oficialismo aclaran que no habrá una fórmula única y que cada distrito tendrá su propia negociación.

La reforma electoral será uno de los primeros temas que medirán esa relación. El Gobierno advirtió que la postura de los mandatarios provinciales en el Congreso influirá en la conformación de las alianzas para 2027. Quienes rechacen las iniciativas consideradas prioritarias podrían quedar fuera de los acuerdos que La Libertad Avanza impulse en sus territorios.

La decisión fue celebrada por el sector que había cuestionado el modo en que se negociaron las candidaturas durante las elecciones legislativas. Desde ese espacio responsabilizan a Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem por haber dificultado el entendimiento con algunos socios. El reproche forma parte de una interna que permanece abierta, aunque esta vez todos los sectores comparten la necesidad de evitar que esas disputas interfieran con la estrategia presidencial.

Banco Central, RIGI e inversiones: la agenda con la que Milei busca relanzar su gestión económica

Karina Milei conserva el control de la estructura partidaria y Santiago Caputo mantiene su influencia sobre el rumbo político y comunicacional de la Presidencia. La candidatura todavía no fue anunciada, pero el escenario interno ya está despejado. En el Gobierno dan por hecho que Milei volverá a competir en 2027.