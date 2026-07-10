Milei baja el tono y busca evitar una fuga de votos por derecha rumbo a 2027

El Gobierno volvió a concentrarse en la estrategia electoral para 2027 después de varios meses dominados por la crisis que terminó con la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Las últimas encuestas llevaron a la conducción libertaria a revisar los riesgos para la reelección de Javier Milei. El Gobierno sigue de cerca una posible candidatura de Victoria Villarruel, la reorganización del peronismo y la aparición de otras figuras capaces de restarle votos por derecha.

Ese escenario ayuda a explicar el tono más moderado que Milei adoptó en sus últimas apariciones. En apenas dos días se mostró dispuesto a retomar el diálogo con los gobernadores, acercó posiciones con la Iglesia y dejó atrás la confrontación con Jorge Macri. Puertas adentro, el oficialismo también busca mostrar que logró ordenar las disputas de los últimos meses.

Milei le baja un tono a la confrontación para llegar con más aire a 2027

El cambio se hizo visible durante el Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana. Milei saludó con cordialidad al jefe de Gobierno porteño y a su esposa, Belén Ludueña, quienes asistieron con su hijo Vito. El encuentro contrastó con las tensiones del año anterior, cuando el Presidente había evitado acercarse tanto a Macri como a Villarruel. La escena incluyó una broma del mandatario sobre el hijo de la pareja. “Te salió demasiado lindo”, le dijo al dirigente del PRO, en un gesto de cercanía poco habitual entre ambos.

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Las encuestas y el riesgo de una elección ajustada

El giro presidencial coincide con el regreso de las discusiones sobre la reforma política. Karina Milei considera prioritaria la eliminación o suspensión de las PASO, una posición que no comparten todos los aliados del PRO. La secretaria general de la Presidencia entiende que modificar el sistema de primarias permitiría ordenar la oferta oficialista y evitar una dispersión del voto antes de las elecciones generales.

En la conducción libertaria advierten que la imagen positiva del Presidente todavía no recuperó los niveles previos a la crisis política vinculada con Adorni. Según las mediciones que circulan dentro del Gobierno, el apoyo a Milei habría descendido hasta alrededor del 32%. La Casa Rosada quiere recuperar ese apoyo antes de que comience a definirse la oferta electoral.

El oficialismo observa con alivio la fragmentación del peronismo, aunque admite que el escenario podría volverse más competitivo si la oposición consigue unificarse. En el Gobierno calculan que una candidatura encabezada por Axel Kicillof podría ubicarse cerca del 27% y reducir la diferencia con Milei a entre tres y cinco puntos. Con una diferencia tan corta, el oficialismo mira con preocupación cualquier candidatura que pueda restarle votos por derecha.

Las últimas encuestas afirman que Kicillof es el único candidato que podría dar cara a Milei en 2027

La preocupación se concentra en los dirigentes que dentro de la Casa Rosada denominan “enanos de derecha”. Así llaman en Balcarce 50 a figuras que comparten parte del electorado libertario, pero no reúnen por separado apoyo suficiente para disputar la Presidencia. Su participación podría restarle al oficialismo los cinco o seis puntos que, según los armadores nacionales, resultarían decisivos en una elección cerrada.

“Perder unos cinco o seis puntos en las próximas elecciones puede ser peligroso”, reconoció una fuente con acceso a la cúpula nacional a Infobae. La Casa Rosada teme que varias candidaturas pequeñas dividan el voto que hoy acompaña a Milei. El Gobierno tampoco descarta que esa fragmentación termine favoreciendo de manera indirecta al peronismo.

El factor Villarruel y los límites de una candidatura propia

Victoria Villarruel ocupa un lugar particular en esos cálculos. La vicepresidenta volvió a exhibir autonomía política durante los actos por el Día de la Independencia en Tucumán y habló extensamente con la prensa. Dentro del Gobierno interpretaron sus declaraciones como una confirmación de sus aspiraciones para 2027, mientras su presencia en la Casa Histórica contrastó con lo ocurrido el año anterior, cuando había quedado fuera de algunas actividades oficiales.

En Balcarce 50 aseguran que las declaraciones no sorprendieron. La conducción libertaria considera que una candidatura aislada de Villarruel no tendría fuerza suficiente para poner en riesgo la reelección presidencial. La evaluación cambia si su postulación coincide con otras ofertas electorales dirigidas al mismo público.

Aunque no podría ganar sola, desde el Gobierno buscarían evitar la fuga de votos que su candidatura supondría

El Gobierno tampoco cree que esas figuras puedan organizarse con facilidad detrás de una única candidatura. “En política, dos más dos nunca es cuatro”, resumió un colaborador presidencial que sigue habitualmente las encuestas. En el oficialismo creen que las diferencias personales y partidarias impedirían que esos dirigentes confluyan en una misma fuerza.

La relación entre Milei y la vicepresidenta continúa quebrada. El Gobierno evita darle centralidad a la disputa para no fortalecer a Villarruel entre los votantes descontentos. Karina Milei, responsable del armado nacional, sigue de cerca cualquier movimiento que pueda dispersar el voto libertario.

Gobernadores, PRO y señales de unidad interna

El cambio de tono también alcanzó a los gobernadores. Durante su visita a Tucumán, Milei retomó conceptos vinculados con el Pacto de Mayo y habló de construir bases comunes para el futuro. El mensaje dejó atrás las amenazas y los enfrentamientos que habían marcado buena parte de la relación con las provincias.

El acercamiento había comenzado durante la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete. En aquella ceremonia, Karina Milei recibió personalmente a los mandatarios provinciales y saludó a cada uno antes de ingresar al Salón Blanco de la Casa Rosada. La recepción buscó recomponer la relación con las provincias antes del próximo debate legislativo.

La reforma política requerirá acuerdos en el Congreso y podría obligar al oficialismo a negociar con el PRO, los gobernadores y bloques provinciales. La eliminación de las PASO será uno de los principales puntos de conflicto, debido a que algunos aliados prefieren conservar una herramienta que les permite competir dentro de una coalición. Para la conducción libertaria, en cambio, las primarias podrían favorecer candidaturas internas que compliquen el control de las listas.

Después de reorganizar el Gabinete, la Casa Rosada intenta exhibir una interna más ordenada. Santilli quedó a cargo de la coordinación de la gestión, mientras Karina Milei mantiene el control político y territorial. Santiago Caputo, por su parte, volvió a aparecer junto al Presidente en actos públicos, aunque su relación con la secretaria general continúa atravesada por diferencias.

Una de esas escenas ocurrió en el balcón de la Casa Rosada, donde Milei se mostró con todos sus ministros frente a la Plaza de Mayo. El Presidente abrazó a Caputo, mientras Karina Milei permaneció apartada del gesto ante las cámaras. La escena volvió a mostrar las diferencias entre ambos referentes del oficialismo.

Milei busca mostrarse como presidente y candidato

Después de los actos por el 9 de Julio, Milei convocó al Gabinete para analizar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El encuentro fue organizado con pocas horas de anticipación. La Casa Rosada buscó presentar al Presidente concentrado en la gestión y al Gabinete nuevamente ordenado.

El oficialismo considera que Milei necesita mostrarse menos confrontativo para ampliar su apoyo sin perder al electorado que lo acompañó en 2023. Los gestos con la Iglesia, el PRO y los gobernadores forman parte de ese intento. El Gobierno también quiere despejar las dudas sobre sus internas y su capacidad para construir acuerdos.

El tono conciliador deberá mantenerse mientras se discuten las PASO y comienzan a definirse las candidaturas. En la Casa Rosada creen que ninguna figura de derecha puede competir por sí sola con Milei, pero admiten que varias postulaciones podrían restarle votos en una elección ajustada. Karina Milei tendrá a su cargo el armado de las listas y la contención de posibles fugas.