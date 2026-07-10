El riesgo país quedó a un paso de los 400 puntos y podría perforar ese piso este viernes

El riesgo país argentino comienza este viernes muy cerca de perforar los 400 puntos básicos. El indicador elaborado por JP Morgan registró una leve baja en la rueda anterior, pese a la falta de actividad en la plaza local. Una nueva mejora de los bonos soberanos podría llevarlo por debajo de ese nivel durante el fin de semana largo.

Desde las primeras operaciones, los inversores observarán si los títulos públicos mantienen la suba y prolongan el descenso del riesgo país. Con el mercado argentino cerrado, su evolución dependerá de los bonos nacionales que cotizan en el exterior. Otra mejora podría llevar el indicador por debajo de los 400 puntos.

El panorama fue menos favorable para las empresas argentinas negociadas en Wall Street. La mayoría de esos papeles cerró el jueves con pérdidas, pese a las ganancias de los principales índices estadounidenses. Las acciones nacionales no acompañaron la mejora de los bonos soberanos.

Wall Street avanzó pese a la tensión en Medio Oriente

Los mercados siguieron con atención la escalada entre Estados Unidos e Irán. Según informó Reuters, Teherán anunció ataques contra objetivos militares estadounidenses en Kuwait, Qatar y Baréin como respuesta a una ofensiva norteamericana. El temor a una ampliación del conflicto mantuvo bajo vigilancia el precio del petróleo y sus posibles consecuencias sobre la inflación global.

Dólar y reservas para arriba, riesgo país y acciones para abajo: el mercado recalcula después del plan de Caputo

Wall Street terminó la rueda con ganancias, impulsada por la recuperación del sector tecnológico. El S&P 500 subió 0,79% hasta las 7.541,83 unidades, mientras el Nasdaq Composite avanzó 1,27% y alcanzó los 26.198,76 puntos. El Dow Jones ganó 0,25% y cerró en 52.481,70 unidades.

Las empresas vinculadas con los semiconductores encabezaron las subas. Micron Technology anunció planes para invertir más de USD 250.000 millones en Estados Unidos y ampliar su capacidad de producción ante el crecimiento de la demanda de chips de memoria. La noticia también favoreció al índice Philadelphia Semiconductor, que acumuló su segunda rueda consecutiva en terreno positivo.

Las acciones de Applied Materials y Sandisk registraron avances importantes. Meta Platforms revirtió las pérdidas iniciales después de que trascendiera que planea comenzar a fabricar chips de inteligencia artificial en septiembre. La recuperación llegó tras una semana de ventas fuertes y elevada volatilidad entre las compañías del sector.

Los próximos balances trimestrales también concentrarán la atención de los inversores. Analistas citados por Reuters estimaron que las ganancias de las empresas que integran el S&P 500 crecerán 24% interanual, con las tecnológicas como principal motor. El índice cotiza cerca de 20 veces las utilidades esperadas y el mercado aguarda resultados que respalden esas valuaciones.

Asia abrió en alza y el petróleo retrocedió

Las bolsas asiáticas comenzaron este viernes con subas después del avance de Wall Street. El Kospi de Corea del Sur ganó 2,6%, el Nikkei de Japón avanzó 1,3% y el MSCI Asia Pacific sumó 0,5%, aunque todavía se encaminaba hacia una baja semanal. Las empresas fabricantes de semiconductores lideraron las mejoras en la región.

El riesgo país quedó al borde de perforar los 400 puntos tras el pago a bonistas

SK Hynix subió 2,5% en Seúl después de completar una colocación de certificados que representan sus acciones en el mercado estadounidense por USD 26.500 millones. La compañía destinará los fondos a ampliar su capacidad productiva frente al aumento de la demanda de equipamiento para inteligencia artificial. El debut de esos papeles en Estados Unidos está previsto para este viernes bajo el símbolo SKHYV, que cambiará a SKHY a partir del 13 de julio.

La empresa y Samsung Electronics también planean incrementar sus inversiones en Corea del Sur. Ambas cuentan con el respaldo de un programa oficial que busca movilizar USD 880.000 millones hacia el sector tecnológico. El plan apunta a ampliar la producción local de chips y fortalecer la posición del país en la industria global de semiconductores vinculados con la inteligencia artificial.

El petróleo Brent retrocedió pese a las tensiones en Medio Oriente. El barril bajó 0,2% y se ubicó en USD 76,10, mientras los operadores consideraban limitado el riesgo de una escalada inmediata. La caída del crudo favoreció a los bonos del Tesoro estadounidense, con la tasa a diez años en 4,55%.

Los bonos soberanos llegan a este viernes después de la mejora registrada durante el feriado. Otra suba podría llevar al riesgo país por debajo de los 400 puntos antes de que termine la jornada. Las acciones argentinas en Nueva York, en cambio, comienzan el día después de las bajas registradas en la rueda anterior.