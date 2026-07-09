El plan de deuda del Gobierno mejoró el panorama para 2026, pero enciende alertas por un 2027 con elecciones

El Gobierno mejoró la visibilidad sobre sus compromisos de deuda con la renovación de repos por u$s6.000 millones, nuevos préstamos internacionales por u$s3.200 millones y la presentación del Programa Financiero 2026-2027. Sin embargo, mientras el esquema proyecta un escenario holgado para 2026, el foco comienza a trasladarse hacia 2027, cuando las necesidades de financiamiento ascenderán a u$s24.900 millones en un contexto marcado por las elecciones y mayores exigencias para sostener la estabilidad financiera.

Las 7 claves del programa financiero 2026 y 2027 con el que el Gobierno busca despejar dudas sobre la deuda

Según un informe de GMA Capital, el programa oficial permite despejar buena parte de las dudas sobre el próximo año, aunque advierte que los desafíos futuros estarán menos vinculados a la solvencia y más relacionados con la capacidad de mantener las condiciones financieras en un período de mayor incertidumbre política.

Un 2026 con margen financiero y señales de previsibilidad

De acuerdo con GMA Capital, el Gobierno acumuló en los últimos días una serie de medidas que fortalecieron su perfil financiero. Entre ellas se destaca la renovación total de los REPOS con bancos internacionales por u$s6.000 millones, cuyos vencimientos fueron extendidos hasta septiembre de 2028.

A esto se sumó la aprobación de dos préstamos con garantía por u$s3.200 millones. Uno de ellos es por u$s2.000 millones, avalado por el Banco Mundial y otorgado por BBVA y Santander, mientras que el segundo asciende a u$s1.200 millones con Deutsche Bank y cuenta con una garantía parcial del BID de hasta u$s550 millones.

En este contexto, el Programa Financiero 2026-2027 proyectó para el próximo año necesidades de financiamiento por u$s19.200 millones, compuestas por u$s9.300 millones de vencimientos de capital, u$s8.900 millones de intereses y u$s1.000 millones correspondientes a la capitalización del Banco Central (BCRA).

Del lado de los recursos, el esquema contempla fuentes por u$s22.900 millones, lo que generaría un excedente estimado de u$s3.700 millones. Los principales pilares serían la compra de divisas al BCRA por u$s6.700 millones y los préstamos con organismos internacionales por u$s6.800 millones. Además, el programa incluye emisiones locales, rollover dentro del sector público y recursos provenientes de privatizaciones.

Dólar y reservas para arriba, riesgo país y acciones para abajo: el mercado recalcula después del plan de Caputo

Para GMA Capital, "la combinación de la extensión de vencimientos, el acceso a financiamiento bancario internacional y la presentación de un programa financiero explícito apuntaría a reducir la incertidumbre sobre el perfil de deuda del próximo año".

El desafío de 2027: más deuda y menos margen de maniobra

El panorama cambia significativamente en 2027. Según el informe, las necesidades brutas de financiamiento subirán hasta u$s24.900 millones, es decir, u$s5.700 millones más que en 2026. El principal factor detrás de ese incremento es el aumento de los vencimientos de capital, que pasarán de u$s9.300 millones a u$s15.700 millones.

Si bien el programa proyecta que las fuentes de financiamiento alcanzarán para cubrir esos compromisos, ya no aparece un excedente financiero. El esquema incorpora los u$s3.700 millones de superávit proyectados para 2026, mantiene la compra de divisas al BCRA y las colocaciones en el mercado local, además de prever desembolsos de organismos internacionales y otros u$s2.000 millones bajo el concepto de "otras fuentes de financiamiento", aún no anunciadas.

Desde GMA Capital remarcaron que, de cumplirse esos supuestos, las cuentas cerrarían sin generar déficit financiero, pero también sin margen para absorber eventuales desvíos. Por eso, el riesgo deja de estar centrado en la disponibilidad de financiamiento y pasa a depender de factores vinculados al contexto político y financiero.

Quiénes son los bancos que le prestaron al Gobierno US$3.200 millones para pagar deuda

Reservas, deuda y elecciones

El informe identificó tres desafíos principales para 2027. El primero es la acumulación de reservas. El Tesoro necesitará comprar u$s4.900 millones al Banco Central, mientras que la autoridad monetaria deberá acumular cerca de u$s8.000 millones de reservas netas en el marco del acuerdo con el FMI. A esto se suman vencimientos de BOPREAL por aproximadamente u$s4.400 millones.

El segundo frente es la refinanciación de la deuda. Como el programa no contempla inicialmente un regreso a los mercados internacionales, la estrategia seguirá dependiendo del mercado local. GMA Capital advierte que "la curva hard dollar ya refleja una mayor prima electoral", con tasas implícitas cercanas al 13% entre octubre de 2027 y octubre de 2028, lo que podría encarecer el financiamiento o afectar la capacidad de renovar vencimientos.

Bonos, riesgo país y reinversión: las claves que mira el mercado argentino

Por último, el informe señaló que el programa llegaría a diciembre de 2027 prácticamente sin excedente financiero y que, a comienzos de 2028, el Tesoro enfrentará vencimientos por u$s5.800 millones entre Bonares y Globales sin un colchón acumulado. En ese contexto, GMA Capital concluye que "más que un problema de solvencia, el principal riesgo del esquema es que todos esos supuestos dependen de una misma variable: la política".

GZ