Federico Glustein analizó el plan de Caputo: “Todavía hay incertidumbre sobre cómo se va a cumplir”

El economista, Federico Glustein, evaluó en Canal E que el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el programa financiero para afrontar los vencimientos de deuda de 2026 y 2027 abrió un nuevo debate sobre el riesgo país, el acceso al crédito internacional, la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria.

Uno de los ejes fue la fuerte baja del riesgo país, que ya ronda los 408 puntos básicos. Para Federico Glustein, el dato refleja una mejora en la percepción financiera de Argentina, aunque aclaró que eso no implica una salida inmediata a los mercados internacionales. "La baja de riesgo país es un síntoma de que en términos macroeconómicos y financieros internacionales se vienen haciendo las cosas bien", planteó.

Las exigencias del Gobierno antes de salir a los mercados internacionales

Sin embargo, explicó que el Gobierno seguirá privilegiando otras fuentes de financiamiento: "Yo solamente voy a acceder al mercado internacional, sí, solo sí, puedo lograr una tasa más baja que la que logro yendo a buscar un repo con bancos internacionales, yendo a endeudarme con organismos internacionales". Y remarcó: "Una tasa del 4-5% anual en dólares es una tasa atractiva, una tasa del 9% es una tasa peligrosa".

Respecto de la posibilidad de utilizar nuevamente el swap con Estados Unidos, Glustein consideró que se trata de un mecanismo reservado para escenarios de tensión extrema. "Los swaps son básicamente mecanismos de urgencia, de necesidad de divisas, de cobertura ante una situación puntual", resaltó.

Incertidumbre sobre la sostenibilidad del plan de Caputo

En ese sentido, interpretó el mensaje oficial como una advertencia al mercado: "Lo que está diciendo Caputo es no me vengan a hacer una corrida en el corto plazo". No obstante, advirtió que el programa financiero todavía presenta interrogantes: "Caputo viene marcando una línea de tiempo eficiente y precisa, pero que es un marco de incertidumbre todavía de cómo se va a cumplir".

Sobre la estrategia para fortalecer las reservas internacionales, el entrevistado recordó que el Tesoro anunció compras de divisas al Banco Central durante los próximos dos años. "Ya anunció públicamente que se van a comprar dólares del Banco Central por 6.700 millones de dólares en el 2026 y por 4.900 millones de dólares en el 2027", expresó.

Sin embargo, planteó dudas sobre la ejecución del plan: "Habrá que ver cómo el Gobierno va a hacer las licitaciones próximas para hacerse de las reservas del Banco Central". También alertó sobre el efecto que podría tener esa estrategia sobre el mercado financiero: "Si vos no emitís, no podés absorber los dólares libremente, tenés que absorber instrumentos".