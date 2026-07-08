El analista político, Roberto Bacman, analizó para Canal E que la reconfiguración política del oficialismo tras la salida de Manuel Adorni y el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete abrió un nuevo capítulo dentro de La Libertad Avanza.

Roberto Bacman sostuvo que la ministra quedó relegada en la nueva estructura de poder. “Patricia Bullrich queda un poco descolocada”, afirmó, al considerar que la incorporación de Santilli representa “la punta de un acuerdo con Mauricio Macri, el PRO, y habrá que ver cómo juegan algunos radicales en ese acuerdo”.

Patricia Bullrich busca la presidencia

Según explicó, Bullrich tenía otro proyecto dentro del oficialismo. “Patricia Bullrich dijo que ella no va a limpiar calles, no quiere ser candidata a jefe de gobierno, lo considera un premio consuelo”, mientras que “Patricia Bullrich quiere ser presidente o vicepresidenta”.

Para Bacman, la recorrida que comenzará en agosto no responde únicamente a una agenda territorial, sino a una estrategia electoral. “Toma la decisión de decir, aquí estoy, y empezar lo que yo denomino como precampaña”, señaló.

En qué consiste la precampaña

Asimismo, explicó el objetivo de esa etapa previa: “La precampaña es esto, es generar, entre otras cosas, trabajos de campo”. Esto permite “empezar a caminar”, “hacerse conocer más, para mostrarse, para diferenciarse”.

Aunque consideró difícil una candidatura presidencial, el entrevistado no descartó otro rol relevante. “Difícil la presidencia, pero ella no descartaría, por todo lo que se ve acá, lograr una vicepresidencia”, planteó.

Otro de los puntos centrales fue la composición del Gobierno. En este sentido, sostuvo que el oficialismo depende cada vez más de dirigentes provenientes del PRO: “Todo indica que la aventura de Milei hoy se está quedando con pocos cuadros”. A su entender, “el Gobierno está de alguna manera cooptado por cuadros del PRO”, aunque aclaró que, “es cierto que responden a los hermanos Milei”.