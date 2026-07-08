Cómo funciona la nueva herramienta para anticipar problemas derivados de las napas freáticas

La diputada provincial, Silvina Vaccarezza, analizó para Canal E que la provincia de Buenos Aires podría contar con una nueva herramienta para anticipar problemas derivados de las napas freáticas y mejorar la toma de decisiones en el sector agropecuario.

La iniciativa surgió a partir del trabajo que desde hace 18 años realizan productores de Carlos Tejedor junto con el INTA Pehuajó. Según explicó Silvina Vaccarezza, “están trabajando en conjunto con el INTA Pehuajó, y ellos vienen manteniendo un control permanente, un registro permanente de las napas freáticas desde hace 18 años”.

El nuevo sistema traería mayor previsibilidad para los productores

Asimismo, destacó que disponer de esa información permite planificar con mayor precisión tanto la producción como la vida cotidiana en el ámbito rural. “Podemos planificar, tomar decisiones, al estar informados de cómo está viniendo, digamos, el agua a nivel subterráneo”, afirmó.

Vaccarezza comparó esta herramienta con la información meteorológica que hoy utilizan los productores: “Yo lo comparo un poco como decir, bueno, ¿viste la importancia que hoy tiene tener la parte climática, los datos climáticos para lo que es la producción y la vida en el campo agropecuario? Bueno, acá es lo mismo, nada más que es del lado de lo que son las napas freáticas”.

Alerta en el agro por el nivel del agua subterránea

A su vez, remarcó que el contexto climático hace aún más necesaria esta herramienta. “La alerta que hay sobre el tema Niño en esta segunda etapa del año” y las lluvias registradas durante marzo y abril “ya han subido las napas freáticas a más de un metro”, señaló.

El proyecto incorpora un nuevo artículo al Código de Aguas bonaerense para crear el sistema de monitoreo sin ampliar la estructura del Estado. “No genera una estructura burocrática”, aclaró la entrevistada, al explicar que el trabajo sería desarrollado por el CONICET junto con universidades nacionales y provinciales.

En ese sentido, resaltó el papel del Instituto de Hidrología de Llanuras: “Ellos son los que realmente vienen monitoreando las aguas subterráneas desde hace mucho tiempo”.