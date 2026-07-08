El Gobierno oficializó la distribución de la Cuota Hilton y aseguran que, "caerá la oferta” de carne

El consultor ganadero, Víctor Tonelli, habló con Canal E y analizó que la distribución de la Cuota Hilton 2026-2027, la evolución del ciclo ganadero, la trazabilidad electrónica y las nuevas exigencias de los mercados internacionales marcarán el rumbo del negocio de la carne en Argentina.

Sobre la distribución de las 29.400 toneladas de la Cuota Hilton, Víctor Tonelli destacó que el mecanismo vigente aporta previsibilidad al sector. "Hace ya cinco años que se viene distribuyendo de la misma manera, yo diría una manera para mí lo más equitativa posible, en base a las performance exportadores", planteó.

Cómo funciona el sistema de cuota Hilton

Además, explicó que las empresas conocen de antemano cuál será su participación: "Esta previsibilidad que le da la forma de distribuirla, hace que todo el mundo en función de sus volúmenes exportados sepa más o menos cuánto le va a tocar".

Tonelli también resaltó uno de los principales beneficios derivados del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. "La carne que ingresa a Europa, que hasta el año pasado pagaba el 20% de arancel sobre costo de mercadería puesta en el continente europeo, ahora paga cero", resaltó.

El sector ganadero se encuentra en un restockeo de ganado

Al analizar la coyuntura ganadera, explicó que el sector dejó atrás la etapa de liquidación de stock y comenzó un proceso de reconstrucción: "Estamos en lo que se llama un ciclo de retención, luego de tres años de liquidación".

El entrevistado mencionó que el objetivo es incrementar el rodeo mediante la incorporación de más vientres y mayor peso de faena. "Retiene animales, hembras, para transformarlas en madres futuras y generar más terneros", expresó.

Sobre la misma línea, agregó que, "aquellos que van directamente a faena, dejarlos más tiempo a campo o en feedlot, para agregarle más kilos". Sin embargo, advirtió que ese proceso tendrá consecuencias para los consumidores: "La víctima, entre comillas, es la oferta, cae la oferta".