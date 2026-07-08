Mariano Gorodisch anticipó una fuerte baja del riesgo país: "Va a perforar los 400 puntos"

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, dialogó con Canal E y aseguró que la próxima semana será determinante para los mercados financieros y proyectó una fuerte baja del riesgo país impulsada por el pago de deuda y la reinversión de capitales.

Mariano Gorodisch abrió su análisis con una definición contundente: "Vamos a anticipar que el lunes, si todo se da, el riesgo país va a perforar los 400 puntos. Va a empezar este lunes, martes con un 3 adelante".

Se viene un fuerte desembolso en el pago de bonos soberanos

Asimismo, explicó que el principal factor será el pago de 4.500 millones de dólares correspondientes a bonos soberanos. Según indicó, "va a haber una reinversión importante", ya que "el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES tiene 500 millones de dólares que los va a reinvertir", mientras que "el Banco Central tiene 275 millones de dólares que los va a reinvertir", además de la participación de inversores privados.

Para Gorodisch, este proceso provocará "suba en el precio de distintos bonos soberanos y, en consecuencia, una baja en el riesgo país que quiebre los 400 puntos básicos".

Cuánto se requiere de riesgo país para salir a los mercados internacionales

No obstante, advirtió que todavía falta un paso para volver al financiamiento internacional: "Vos necesitas estar mucho más cerca de 300 puntos para poder salir al mercado de deuda internacional".

El entrevistado sostuvo que la presentación del plan financiero del Gobierno despejó incertidumbres sobre los vencimientos de deuda: "El programa financiero, está presentado, que lo presentaron el lunes, ya despeja los vencimientos de deuda tanto para este año como para el próximo", lo que "da un buen panorama, no, da buenas señales".

Por eso consideró que, "toda la lógica indicaría que estos 400 de hoy, de riesgo país, son un techo".