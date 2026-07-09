El riesgo país quedó al borde de perforar los 400 puntos tras el pago a bonistas

Mientras el mercado no operó debido al feriado del 9 de Julio, Día de la Independencia argentina, los bonos argentinos en dólares cotizaron mixtos con alzas lideradas por GD38 (+0,9) y AL35, mientras que las mayores bajas se dieron en AL29 (-1,1%) y AL41 (-0,5%).

En ese contexto, el riesgo país se ubica en 404 puntos básicos, marcando una leve baja con respecto al cierre anterior. De esta manera, se encuentra al borde de perforar los 400 puntos, algo que no ocurría desde 2018. La presentación del programa financiero del Gobierno hasta 2027 desató una fuerte ola de optimismo entre los inversores.

Por otra parte, la mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, operan en baja. Supervielle (-2,2%) lidera las pérdidas, seguida de YPF (-2,0%) y Loma Negra (-1,4%). Las únicas que suben son Globant (+4,6%), Ternium (+0,9%), Telecom (+0,8%) y Edenor (+0,2%).

Detrás del respaldo a la gestión, el FMI le viene a exigir a Milei tres puntos clave para sostener el programa conjunto

El Gobierno de Javier Milei realizó el primer pago de deuda total de US$ 4.300 millones. El mecanismo consiste en dos partes: este miércoles 8 de julio se liberó una parte del total y el resto se abonará el próximo lunes 13 de julio.

Este jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) brindó un fuerte respaldo al programa financiero anunciado esta semana por el equipo económico que encabeza Luis Caputo, para afrontar los vencimientos en moneda extranjera del Tesoro.

Asimismo, apoyó los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que prepara el Gobierno, señalando que el fin último de la reforma es la baja de la inflación.

En conferencia de prensa, la vocera del FMI, Julie Kozack, afirmó: “Una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y a la acumulación de reservas contribuirán a fortalecer la confianza de los mercados”. En ese sentido, resaltó la reciente disminución del riesgo país que se produjo tras la presentación de la medida.

Wall Street y bolsas de Europa

La bolsa de Nueva York abrió con una leve alza este jueves, impulsada por el avance de algunos grandes nombres del sector de los semiconductores, aunque el mercado sigue prudente ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán. En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba un 0,12%, el índice Nasdaq avanzaba un 0,22% y el S&P 500 sumaba un 0,16%.

En el Viejo Continente, las bolsas de París, Milán, Madrid y Frankfurt cerraron este jueves con alzas de 0,90%, 1,09%, 1,15% y 0,89%, respectivamente, impulsadas por el sector de los semiconductores y por la estabilización del petróleo, después de las fuertes caídas registradas la víspera a raíz de la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

En cambio Londres cerró con un ligero descenso del 0,16%, ya que las grandes petroleras, con un peso importante en el índice bursátil, se vieron perjudicadas por la caída del precio del crudo, informó AFP.

Petróleo

Los precios del petróleo cerraron a la baja el jueves, en un mercado en el que los inversores mantienen la prudencia tras las fuertes subidas del crudo registradas por la escalada entre Estados Unidos e Irán. El barril de Brent del mar del Norte con entrega en septiembre perdió un 2,20%, hasta situarse en 76,30 dólares.

Su equivalente estadounidense, el WTI con entrega en agosto, retrocedió un 1,96%, hasta los 72,08 dólares el barril, de acuerdo con información de AFP.

Washington volvió a atacar a Irán la madrugada del jueves, mientras que Teherán hizo lo propio contra aliados de Estados Unidos en el Golfo. El tráfico en el estrecho de Ormuz, paso esencial para el comercio mundial de hidrocarburos, se ha ralentizado notablemente desde el miércoles.

LM