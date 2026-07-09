El FMI elogió el plan financiero del gobierno de Milei y la reforma del Banco Central

El Fondo Monetario Internacional (FMI) brindó un fuerte respaldo al programa financiero anunciado esta semana por el equipo económico que encabeza Luis Caputo, para afrontar los vencimientos en moneda extranjera del Tesoro.

Asimismo, apoyó los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que prepara el Gobierno, señalando que el fin último de la reforma es la baja de la inflación.

En conferencia de prensa, la vocera del FMI, Julie Kozack, afirmó: “Una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y a la acumulación de reservas contribuirán a fortalecer la confianza de los mercados”. En ese sentido, resaltó la reciente disminución del riesgo país que se produjo tras la presentación de la medida.

Detrás del respaldo a la gestión, el FMI le viene a exigir a Milei tres puntos clave para sostener el programa conjunto

“Esta estrategia de financiamiento también la vemos como un apoyo a los esfuerzos de Argentina por recuperar de manera duradera el acceso a los mercados”, remarcó la portavoz, quien además sugirió cautela en los próximos pasos: “Mantener flexibilidad en cuanto al momento y las modalidades del reingreso a los mercados fortalecerá aún más la credibilidad en Argentina”.

Independencia del BCRA y metas de inflación

El Fondo también respaldó la intención de reformar la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que busca blindar la autoridad monetaria, de acuerdo con lo anunciado por el presidente Javier Milei. “Esa reforma fortalecería las salvaguardias institucionales del Banco Central que protegen su independencia en materia de política monetaria”, explicó Kozack.

Según la funcionaria, la modificación “aclarará el mandato, mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, y reducirá las vulnerabilidades frente a lo que llamamos dominancia fiscal, que es, en esencia, una situación en la que el Banco Central proporciona financiamiento al gobierno”.

Tras señalar que “es importante reducir esas vulnerabilidades en Argentina”, Kozack agregó que “todos estos esfuerzos, incluida una reforma de la carta orgánica del Banco Central, tienen como objetivo respaldar la disminución sostenida de la inflación que es, por supuesto, una prioridad clave”.

En cuanto a las variables macroeconómicas, el organismo ratificó el rumbo previsto para el país. “Nuestras proyecciones para Argentina se mantuvieron, en términos generales, sin cambios. Seguimos proyectando un crecimiento de 3,5% en 2026, y de 4% en 2027. Y también proyectamos que la inflación va a seguir disminuyendo gradualmente en Argentina”, detalló la vocera.

El viaje de Georgieva a Buenos Aires

El respaldo técnico coincide con un hito político clave para la relación bilateral: la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina el 28 y 29 de julio, tras aceptar una invitación del presidente Javier Milei.

El anuncio fue realizado inicialmente por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó el “excelente” diálogo con la entidad y consideró que el encuentro se produce “en el marco del exitoso programa económico en curso”.

Kozack confirmó la comitiva y anticipó que la directora mantendrá reuniones tanto con las autoridades como con actores del sector privado. “La visita refleja nuestro compromiso estrecho y constructivo con Argentina y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades del país”.

Kozack aclaró que la elección de la fecha responde a cuestiones de agenda y que “todas las visitas que realiza Georgieva a los países miembros son una excelente oportunidad para escuchar de primera mano las opiniones de la gente y de sus distintos interlocutores”.

LM