Catar pausa aumento de producción de GNL tras ataque a buque en el estrecho de Ormuz

Catar está pausando los esfuerzos para reactivar rápidamente la producción en la mayor planta de gas natural licuado del mundo después de que un ataque contra uno de sus buques metaneros en el estrecho de Ormuz aumentara los temores de que el tránsito por esa vía estratégica sigue siendo demasiado riesgoso.

Funcionarios de QatarEnergy celebraron una serie de reuniones tras el ataque del martes y el director ejecutivo, Saad Al-Kaabi, decidió suspender los planes para aumentar la producción en el complejo Ras Laffan, según personas familiarizadas con el asunto. Las operaciones se mantendrán en un nivel mínimo por razones de seguridad y se reducirá el número de buques programados para atracar en la planta durante los próximos días, dijeron algunas de las personas, que solicitaron no ser identificadas debido a la sensibilidad del tema.

Suscríbase aquí al boletín CincoCosas y conozca nuestro canal de WhatsApp

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La pausa es una de las consecuencias más relevantes del aumento de las tensiones esta semana, tras los ataques contra varios buques cerca de Ormuz y los ataques de Estados Unidos contra Irán durante dos días consecutivos. El presidente Donald Trump incluso planteó el miércoles la posibilidad de un retorno a una guerra total, el peor escenario para los productores de energía de la región, que se recuperaban gradualmente del impacto del conflicto.

QatarEnergy no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Retrasar el aumento de la producción en Ras Laffan amenaza con endurecer aún más el mercado mundial de gas, lo que podría intensificar la competencia entre Asia y Europa por la oferta disponible mientras reponen inventarios para el próximo invierno. Los precios al contado del GNL en Asia son más de un 80% superiores a los niveles previos a la guerra, lo que refleja la inquietud en torno a la reactivación de las operaciones de Catar, que el año pasado suministró cerca de una quinta parte del GNL mundial.

Desde que Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo de paz provisional en junio, Catar avanzaba con los planes para reactivar la mayor parte de su producción de GNL en un plazo de dos meses. Había mantenido algunas unidades de producción de Ras Laffan operando con capacidad reducida para estar preparada para incrementar rápidamente la producción cuando fuera posible, según algunas de las personas. Es probable que esa estrategia continúe, ya que la empresa sigue buscando aumentar las exportaciones lo antes posible una vez que Ormuz pueda reabrirse de forma segura, agregaron.

Catar había incrementado los cargamentos y había hecho regresar buques metaneros vacíos para cargar más combustible, dijeron las personas. Actualmente hay 11 buques de GNL vacíos frente a Ras Laffan, según datos de seguimiento marítimo.

Esos esfuerzos quedarán ahora suspendidos temporalmente mientras el segundo mayor exportador mundial de GNL espera que disminuyan las tensiones, señalaron las personas.

La gigantesca instalación permanecía prácticamente cerrada desde principios de marzo tras un ataque con drones iraníes, y alrededor del 17% de la capacidad de producción de la planta resultó dañada en un ataque con misiles ocurrido semanas después. Se estima que las reparaciones de esa parte del proyecto tomarán al menos tres años.

La incertidumbre sobre la planificación de Catar aumentó aún más después de que el país informara que su buque metanero Al Rekayyat fue alcanzado por Irán el martes. El barco quedó inutilizado y la tripulación lo abandonó poco después, informó Bloomberg. Fue la primera vez que un buque metanero catarí fue atacado desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero.

Otros dos buques también fueron atacados e Irán lanzó proyectiles contra algunos países del Golfo mientras era atacado por Estados Unidos esta semana. Las tensiones llevaron el jueves el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz a una situación cercana a la paralización.