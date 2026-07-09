Solicitudes por desempleo EE.UU. se mantuvieron casi sin cambios ante pocos despidos

Las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos apenas variaron la semana pasada, lo que indica que los despidos siguen siendo limitados.

Las solicitudes iniciales disminuyeron en 2.000, hasta 215.000, en la semana que finalizó el 4 de julio, un período que incluyó el feriado por el Día de la Independencia. La mediana de las estimaciones de los economistas encuestados por Bloomberg apuntaba a 217.000 solicitudes.

Las solicitudes continuas, una referencia del número de personas que reciben prestaciones por desempleo, aumentaron ligeramente hasta 1,81 millones en la semana previa, según datos publicados el jueves por el Departamento de Trabajo.

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El bajo nivel de solicitudes sugiere que los empleadores siguen mostrándose reacios a despedir trabajadores. Dicho esto, el informe de empleo de junio mostró una desaceleración de la contratación durante el mes, lo que restó impulso al reciente dinamismo del mercado laboral. El reporte también mostró que muchos estadounidenses abandonaron la fuerza laboral, un cambio que también podría ser consistente con un menor número de solicitudes de subsidio por desempleo.

Sin ajustar por factores estacionales, las solicitudes iniciales aumentaron en casi 10.000, impulsadas casi por completo por un incremento de las solicitudes en California.