Minutas de la Fed muestran que algunos miembros ven razones para subir tasas

Unos pocos responsables de la política monetaria de la Reserva Federal afirmaron en su reunión más reciente que existían argumentos para elevar la tasa de interés, aunque finalmente respaldaron la decisión de mantenerla sin cambios.

En términos más generales, las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 16 y 17 de junio, publicadas el miércoles, reflejaron una creciente preocupación entre los responsables de la política monetaria por la inflación, mientras que las inquietudes sobre el mercado laboral disminuyeron ligeramente.

“Los participantes evaluaron, en términos generales, que la información recibida durante el período transcurrido entre reuniones sugería que los riesgos al alza para la estabilidad de precios seguían siendo elevados, mientras que los riesgos a la baja para alcanzar el máximo empleo se habían moderado un poco”, señalaron las actas.

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El FOMC votó por unanimidad en su reunión de junio mantener la tasa de fondos federales en un rango de 3,5% a 3,75%, en el primer encuentro bajo el liderazgo del presidente Kevin Warsh. En su comunicado posterior a la reunión, los responsables de la política monetaria señalaron que la inflación seguía elevada y prometieron restablecer la estabilidad de precios.

Las nuevas proyecciones sobre la tasa de interés publicadas tras la reunión mostraron que nueve funcionarios prevén al menos un incremento de un cuarto de punto este año, mientras que seis anticipan al menos dos. Otros nueve esperan que no haya cambios o incluso un recorte. El nuevo presidente de la Fed, crítico de la llamada orientación futura, declinó presentar una proyección sobre la tasa.

Los escenarios de la economía estadounidense

El comité analizó diversos escenarios sobre la evolución de la economía de Estados Unidos en los próximos meses. En un escenario de moderación de la inflación, la mayoría de los participantes señaló que esperaba que el banco central “mantuviera o eventualmente redujera el rango objetivo para la tasa de fondos federales”.

Sin embargo, en otro escenario en el que la inflación permanezca elevada debido a la fuerte demanda impulsada por la inteligencia artificial, los altos precios de la energía y los aranceles, la mayoría consideró que “probablemente estaría justificado un mayor endurecimiento de la política monetaria”.

Los responsables de la política monetaria analizarán la publicación de los datos de precios al consumidor de junio, prevista para el 14 de julio, posiblemente con especial atención a los componentes de la inflación distintos de la energía. Ese mismo día, Warsh comparecerá ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en su primer testimonio ante el Congreso desde que asumió el cargo el 22 de mayo.

LM