EE.UU. revoca la exención que permitía vender crudo iraní tras ataques a petroleros

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos revocó la exención que permitía la venta de petróleo iraní tras los nuevos ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz, incumpliendo así uno de los principales elementos del acuerdo de paz provisional alcanzado con Teherán.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que no podrán realizarse nuevas transacciones a partir del 7 de julio. La versión anterior de la exención, emitida tras el acuerdo de paz, permitía realizar operaciones durante 60 días, hasta el 21 de agosto.

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Los precios del petróleo subieron tras conocerse la noticia.

LM