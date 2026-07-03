Los aliados de Trump redoblan sus esfuerzos para reformar la Fed

El presidente Donald Trump y sus aliados reanudaron su ofensiva para remodelar la Reserva Federal después de que la Corte Suprema bloqueara esta semana un intento de destituir a la gobernadora Lisa Cook.

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Altos funcionarios y aliados externos exploran activamente formas de remover a integrantes de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en Washington para abrir espacio a más designaciones del presidente, según personas familiarizadas con el asunto. Cook sigue siendo un objetivo después de que el máximo tribunal le permitiera permanecer, por ahora, en el cargo. El expresidente de la Fed Jerome Powell también continúa en la mira, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al hablar de deliberaciones privadas.

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Aunque el fallo de la Corte Suprema reforzó la independencia de la Reserva Federal frente al Poder Ejecutivo, algunos observadores de la Fed señalaron que la decisión fue limitada y advirtieron que no protege completamente al banco central de futuros ataques políticos. Sin desanimarse, los aliados de Trump consideran que el fallo ofrece una hoja de ruta procesal para lograr la destitución de Cook y han redoblado sus esfuerzos para hacerlo, según personas familiarizadas con el asunto.

Trump dijo a CNBC el jueves que el fallo de la Corte Suprema se basó en cuestiones de procedimiento, no en el fondo del caso, y que su gobierno iniciará un proceso para remover a Cook del banco central.

“Comenzaremos el proceso y haremos un procedimiento perfecto”, afirmó.

El gobierno también considera la vacante al frente de la Fed de Atlanta como otra oportunidad para ejercer influencia sobre el banco central. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, está recurriendo a su red de contactos para identificar posibles candidatos, dijeron las personas. La presidencia de la Fed de Atlanta es vista como un cargo clave por el equipo económico de Trump debido a los análisis que realiza sobre el crecimiento económico y otros temas.

El presidente de la Fed de Atlanta también tendrá voto sobre las decisiones de tasa de interés en 2027.

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Trump intensificó su escrutinio sobre la Reserva Federal tras regresar a la Casa Blanca el año pasado, criticando con frecuencia a Powell por no reducir las tasas de interés con suficiente rapidez. El mandatario llegó a plantear públicamente la posibilidad de despedir al entonces presidente de la Fed y dejó claro que elegiría a un sucesor más alineado con su visión económica. Su elegido, el actual presidente de la Fed, Kevin Warsh, pareció compartir la opinión de Trump de que las tasas de interés deberían ser más bajas antes de su nominación.

Sin embargo, los recortes de tasas de interés parecen cada vez menos probables este año debido al resurgimiento de las presiones inflacionarias. Cerca de la mitad de los responsables de la política monetaria considera ahora que la Fed podría necesitar elevar las tasas este año, según las proyecciones publicadas en junio. Varios presidentes de bancos regionales de la Fed figuran entre quienes muestran mayor preocupación por las perspectivas de inflación.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, no comentó directamente los puntos planteados en esta historia.

“El presidente Trump y funcionarios del gobierno han dicho de manera consistente lo mismo: todos confían en el presidente Kevin Warsh y, pese a las interrupciones temporales en los mercados energéticos, las políticas de oferta del gobierno de Trump están enfriando la inflación para allanar el camino hacia recortes de las tasas de interés”, dijo Desai. El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios.

Powell permanece

Trump sigue molesto con Powell por seguir como gobernador de la Reserva Federal después de que expirara su mandato como presidente del banco central, según varias personas cercanas al mandatario. Trump se enfureció especialmente cuando Powell aceptó, a fines de mayo, el premio John F. Kennedy Profile in Courage por su gestión al frente de la Fed y elogió al Congreso por haber decidido “aislar las decisiones de política monetaria de las presiones políticas”.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, expresó públicamente esta semana su creciente inquietud respecto de Powell y elevó el tono de sus críticas.

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“Me preocupa que Jay Powell siga allí”, dijo el miércoles en Fox Business. “Hay una mayoría de personas en la Fed que quizá no voten por patriotismo, sino porque quieren perjudicar a Trump, y tendremos que vigilarlas muy de cerca”.

Tradicionalmente, los presidentes salientes de la Fed abandonan el banco central al término de su mandato, pero Powell conserva su cargo como gobernador, que expira en 2028. Powell dijo que mantendrá un perfil bajo, aunque explicó que decidió permanecer debido a las presiones legales que el gobierno sigue ejerciendo sobre la Reserva Federal.

Powell tomó esa decisión después de que el Departamento de Justicia iniciara una investigación penal sobre su manejo de la renovación, valorada en US$2.500 millones, de la sede de la Reserva Federal en Washington, un proyecto que ha registrado importantes sobrecostos. Powell sostuvo que la investigación es consecuencia de la negativa de la Fed a fijar las tasas de interés conforme a las preferencias de Trump. Se espera que el inspector general publique este mes un informe sobre la remodelación.

Aunque la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, dijo en abril que cerraba la investigación, también afirmó que revisaría las conclusiones del inspector general, dejando claro que el caso podría reabrirse.

Ya sea utilizando el informe del inspector general u otro mecanismo, funcionarios del gobierno de Trump y sus aliados esperan encontrar una vía para que la Casa Blanca pueda remover a Powell, según personas familiarizadas con el asunto.

El escrutinio de Cook

Cook, designada durante el gobierno de Joe Biden, también sigue siendo un objetivo.

Trump dio un paso sin precedentes en agosto del año pasado al intentar destituir a una gobernadora de la Fed cuando anunció el despido de Cook por acusaciones de fraude hipotecario que ella niega. El caso llegó a la Corte Suprema después de que Cook demandara para bloquear su destitución, y una mayoría del tribunal resolvió el lunes que puede permanecer en el cargo mientras continúa el proceso judicial.

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En su opinión, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, señaló que la decisión se sustentaba en “bases limitadas”, ya que Trump no brindó a Cook el debido procedimiento para impugnar adecuadamente las acusaciones.

Casi de inmediato después del fallo, Trump y sus aliados dejaron claro que seguirían intentando removerla.

La Corte Suprema evitó pronunciarse sobre si las acusaciones contra Cook, de ser ciertas, constituirían una causa legal suficiente para despedirla de la Reserva Federal. Eso significa que cualquier nuevo intento de Trump por destituirla podría volver a ser evaluado por los tribunales.

Fed de Atlanta

El gobierno también dirige cada vez más su atención a los 12 bancos regionales de la Reserva Federal, incluida la vacante en Atlanta. Algunos aliados de Trump consideran que esta plaza representa una oportunidad para instalar a un candidato alineado ideológicamente con el presidente, según personas familiarizadas con el asunto.

Bessent y otros altos funcionarios del equipo económico siguen de cerca el proceso para seleccionar al nuevo presidente de la Fed de Atlanta.

Los presidentes de los bancos regionales de la Fed, que participan de forma rotativa en las votaciones sobre la tasa de interés, son elegidos por sus respectivos directorios locales, integrados por ejecutivos y líderes empresariales de la región, con exclusión de representantes de instituciones financieras. Posteriormente, los candidatos deben ser aprobados por la Junta de Gobernadores en Washington.

La Fed de Atlanta había avanzado considerablemente en el proceso de búsqueda en mayo, según personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, cuando parecía inminente la confirmación de Warsh, la vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, y el entonces gobernador Stephen Miran, ambos designados por Trump, instaron a detener el proceso hasta que Warsh asumiera el cargo para que pudiera participar en la selección.

El proceso de selección se reanudó recientemente. Warsh busca candidatos con experiencia de liderazgo en el sector privado, según dos personas familiarizadas con el asunto.

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La vacante en la Fed de Atlanta surgió después de que el expresidente Raphael Bostic, quien con frecuencia advertía sobre los persistentes riesgos inflacionarios, renunciara al cargo en febrero, una decisión que había anunciado el noviembre anterior.

Consultada para esta historia, la Fed de Atlanta reiteró una declaración difundida en junio.

“Seguimos concentrados en seleccionar al mejor candidato para servir al Sexto Distrito, al tiempo que protegemos la integridad del proceso”, dijo Greg Haile, presidente del directorio de la Fed de Atlanta y del comité de búsqueda. “Proporcionaremos las actualizaciones pertinentes sobre este importante cargo de liderazgo cuando sea apropiado”.

GZ