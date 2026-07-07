Chile revisa el futuro de Codelco en medio del boom mundial de la demanda de cobre

A medida que se dispara la demanda mundial de cobre, una de las mayores empresas mineras del mundo se encuentra en una situación precaria.

La empresa estatal chilena Codelco, que durante mucho tiempo ha sido el pilar de la industria minera del país y una fuente crucial de ingresos para el gobierno, se enfrenta a una deuda de US$25.000 millones y a su producción más baja en 28 años. Además, se ve envuelta en una serie de polémicas, entre las que se incluyen un accidente mortal e investigaciones sobre cifras de producción infladas.

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Estas dificultades han suscitado la preocupación de que el modelo de Codelco no esté logrando aprovechar los beneficios de unos precios del cobre cercanos a máximos históricos, en un contexto en el que la inteligencia artificial y la transición energética impulsan el consumo de este metal. También han desencadenado un debate que habría sido casi impensable hace tan solo unos años: ¿debe Codelco dejar de lado sus ambiciones de crecimiento y conceder un papel más importante al capital privado?

Es una cuestión que ha cobrado una nueva urgencia desde que el conservador de línea dura José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile anteriormente este año, marcando el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura de Augusto Pinochet, hace medio siglo.

Incluso dentro del nuevo gobierno chileno, pocos políticos defienden la desnacionalización de Codelco, por lo que un cambio radical parece poco probable. Creada en la década de 1970, cuando Chile arrebató el control de sus enormes minas a empresas estadounidenses, Codelco se convirtió en un símbolo de la soberanía económica. Hoy ocupa un lugar casi sagrado en la historia política del país, tras haber sobrevivido a la ola de privatizaciones de la industria durante el régimen de Pinochet.

Sin embargo, dado que el mercado del cobre se encamina hacia el mayor déficit de su historia, autoridades y representantes de la industria estudian fórmulas para reformar la minera, reducir su deuda y mejorar su rentabilidad. Las opciones van desde la venta de activos y el recorte de inversiones hasta la expansión de joint ventures y el uso compartido de infraestructuras. Si Chile no actúa, Codelco corre el riesgo de desaprovechar altamente un auge histórico de la demanda de cobre que ha llevado el precio del metal a máximos históricos.

“Sin cobre no tendríamos inteligencia artificial, aire acondicionado, vehículos eléctricos ni la economía moderna”, afirmó el mes pasado en una entrevista el magnate minero Robert Friedland, cuya empresa I-Pulse Inc. comenzó recientemente a trabajar con Codelco en un nuevo método para triturar roca. “Codelco sigue siendo extraordinariamente importante”.

El escrutinio sobre Codelco se ha intensificado durante el último año.

Codelco regresa al mercado global de deuda ante caída del cobre

A finales de julio de 2025, un derrumbe en El Teniente, la mina más rentable de Codelco, cobró la vida de seis trabajadores. Fue el accidente minero más mortífero de Chile en décadas y paralizó el trabajo en áreas clave de expansión.

Una auditoría interna detectó “inconsistencias y ocultamientos de información” en los informes técnicos relacionados con una explosión de roca ocurrida en la misma mina dos años antes, lo que provocó la destitución de tres ejecutivos. La Fiscalía y los organismos reguladores investigan si esas deficiencias en la presentación de informes de 2023 afectaron la supervisión de los riesgos antes del derrumbe mortal del año pasado.

Codelco también se enfrenta a múltiples investigaciones por cifras de producción infladas que le permitieron cumplir sus objetivos. Una revisión interna reveló que la minera había sobrevalorado su producción de cobre para 2025 en casi 27.000 toneladas métricas, equivalentes a alrededor del 2% de su producción.

Los escándalos han reavivado un debate de larga data sobre si Codelco necesita una reforma más profunda.

El caso del sobreconteo ha coincidido con la llegada del presidente del directorio Bernardo Fontaine, economista y empresario nombrado por Kast en mayo. Fontaine y varios ministros de alto rango lanzaron una crítica inusualmente dura al desempeño de Codelco bajo la dirección del expresidente Máximo Pacheco y se comprometieron a reformar las operaciones, las finanzas y el gobierno corporativo.

En respuesta a la sobreestimación de la producción que desencadenó el pago de bonificaciones, el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que la empresa “está fuera de control”, comentarios que probablemente inquietaron a los socios del sector privado y a los tenedores de más de US$20.000 millones en bonos internacionales.

El debate pone de relieve los retos a los que se enfrenta la industria chilena del cobre, cuya producción se ha estancado a pesar de los más de US$100.000 millones invertidos en minería durante la última década, según estimaciones del consejo minero del país. Los problemas de Codelco han surgido en un contexto de aumento de la deuda pública y déficits fiscales persistentes en Chile, lo que reduce la capacidad del gobierno para respaldar las necesidades de inversión de la empresa.

Esas limitaciones tienen repercusiones mucho más allá de Chile. BloombergNEF advierte de un déficit mundial de cobre sin precedentes de 7 millones de toneladas para 2035, según las condiciones actuales del mercado.

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Aunque el mercado del cobre ha alternado históricamente entre excedentes y déficits como parte de los ciclos económicos normales, el desequilibrio que se avecina es diferente, ya que está impulsado por fuerzas estructurales: el rápido aumento de la demanda choca con la disminución de la ley del mineral, el envejecimiento de las minas y la escasez de nuevos proyectos.

Chile ilustra ese desafío, según Kwasi Ampofo, director de metales y minería de BloombergNEF.

Según el modelo de oferta a largo plazo de BloombergNEF, se prevé que la producción chilena caiga de unos 5,4 millones de toneladas en la actualidad a aproximadamente 4,2 millones de toneladas en 2050, a medida que se agoten las minas existentes. Codelco se ve especialmente afectada porque sus minas son cada vez más profundas y complejas, lo que exige mayores inversiones de capital.

Al mismo tiempo, la ley de sus minerales —una medida de la cantidad de metal que contiene la roca extraída— está disminuyendo, lo que incrementa los costos y reduce la cantidad de cobre que puede recuperarse. Codelco produce cobre a un costo que supera en más de un 50% la media de las tres mayores mineras de cobre del mundo. A diferencia de otros grandes productores, la estatal se ha concentrado casi exclusivamente en un solo país.

La demanda de cobre podría aumentar tras la guerra entre EE.UU. e Irán, ya que el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas impulsa el gasto en electrificación, energías renovables, inteligencia artificial y defensa, escribieron el mes pasado en una nota para clientes analistas de Goldman Sachs Group Inc., entre ellos Samantha Dart.

“Consideramos que es una prioridad de seguridad nacional invertir en las redes eléctricas occidentales que están envejeciendo, debido a su papel fundamental para la inteligencia artificial y la seguridad energética”, afirmaron.

Chile sigue siendo el mayor productor de cobre del mundo, pero su cuota en la producción mundial ha caído de más de un tercio a mediados de la década de 2000 a menos de una cuarta parte en la actualidad. En el centro de esa baja se encuentra Codelco, cuya producción permanece estancada en niveles un 30% inferiores a los previstos hace dos décadas, mientras que sus indicadores de deuda figuran entre los peores del sector. Mientras Chile debate cómo reactivar a su empresa insignia, el resultado ayudará a determinar si el mundo podrá aportar al mercado un suministro suficiente de cobre nuevo.

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Fontaine, crítico desde hace tiempo de la gestión y la eficiencia de Codelco, lidera una revisión estratégica destinada a restablecer la rentabilidad, reducir la deuda y mejorar la transparencia. Esto incluye evaluar la cartera de la empresa para determinar si deben aplazarse inversiones o realizarse ventas de activos o alianzas, según explicó a los diputados de la Cámara Baja de Chile el 24 de junio. Fontaine se ha comprometido a “ordenar la casa” y a no producir “por producir”.

“Nuestro empeño es que Codelco vuelva a ser rentable. No necesitamos ser grande, necesitamos ser rentable”, afirmó. Codelco no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El grupo chileno de investigación y consultoría Cesco presentó propuestas que permitirían a Codelco escindir activos de exploración sin desarrollar y obtener financiación a través de los mercados de capitales, dijo el director ejecutivo, Jorge Cantallopts, en una entrevista de junio. Otra plantea reorganizar Codelco como un holding con divisiones más autónomas, lo que mejoraría la rendición de cuentas y otorgaría una mayor flexibilidad para asociarse con competidores.

Juan Carlos Guajardo, fundador de la consultora Plusmining, sostiene que se necesitan cambios más profundos. Para estabilizar sus finanzas, Codelco podría tener que desprenderse de algunos activos, cerrar otros y descentralizar su estructura, afirmó. Tales medidas requerirían una gestión cuidadosa para evitar conflictos laborales, dado que la plantilla de la minera estatal supera las 76.000 personas, incluidos los contratistas.

Por encima de todo, la empresa debería abandonar su objetivo de recuperar la producción anual prepandemia de 1,7 millones de toneladas métricas y, en su lugar, consolidarse en torno a los niveles actuales de aproximadamente 1,3 millones de toneladas o incluso menos, señaló Guajardo.

“La empresa no tiene la capacidad para producir” eso, afirmó Guajardo. “Forzar a la empresa a alcanzar ese objetivo ha sido parte de la explicación de la crisis”.

En una presentación a principios de junio, la Comisión Chilena del Cobre señaló que Codelco no había cumplido sus objetivos de forma sistemática al menos desde 2020, citando deficiencias recurrentes en la planificación y la ejecución operativa. También destacó los picos de producción inusualmente elevados registrados en diciembre que, tras la auditoría interna sobre la sobreestimación de la producción prevista para 2025, han suscitado dudas más generales sobre los informes de producción de la empresa.

Una estructura más descentralizada también podría abrir la puerta a colaboraciones en minas ya existentes. Hasta ahora, las empresas conjuntas con las grandes mineras se han limitado en gran medida a la exploración, ya que Codelco no puede vender total o parcialmente sus activos históricos.

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Sin embargo, podría ser posible compartir capital y riesgo en determinadas ampliaciones o asociarse con explotaciones vecinas del sector privado.

“Codelco necesita capitalizarse, que es muy distinto a privatizar”, afirmó Carlo Arqueros, diputado de la derecha y miembro de la comisión de minería y energía de la Cámara Baja. “Estos proyectos, o iniciativas de capitalización conjunta con socios estratégicos, son una alternativa”.

Sin embargo, Pacheco sostuvo en los últimos días de su mandato como presidente que la empresa ya había adoptado un enfoque más riguroso en materia de disciplina de capital y estabilidad operativa. Afirmó que la carga de la deuda de Codelco obedece en gran medida a la necesidad de recuperar el terreno perdido tras décadas de inversión insuficiente, al tiempo que seguía transfiriendo sus beneficios al gobierno y realizando pagos heredados de la época del régimen militar en Chile.

El diputado de derecha Jorge Alessandri, presidente de la Cámara Baja de Chile, afirmó en una entrevista que el creciente endeudamiento de Codelco está alimentando el debate sobre las reformas estructurales. No obstante, cualquier iniciativa para incorporar capital privado directamente en Codelco o en sus minas históricas requeriría la aprobación del Congreso y, posiblemente, reformas constitucionales, lo que la convertiría en una medida políticamente difícil.

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Alessandri no llegó a respaldar la privatización y afirmó que los chilenos deberían seguir siendo propietarios de Codelco. Sin embargo, señaló el acuerdo alcanzado por Codelco, bajo el gobierno anterior, para integrar su mina Andina con la explotación vecina Los Bronces, de Anglo American Plc, como prueba de que incluso los dirigentes de izquierda consideran necesaria la cooperación entre los sectores público y privado.

“Si ellos lo hicieron, es porque la situación es crítica y era la única forma de salvarla”, comentó.

GZ