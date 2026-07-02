El Gobierno dice que no va a faltar gas en los domicilios "en la medida que no haya un imponderable"

El secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, afirmó que “no va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable, que no quede un yacimiento fuera de producción o que no pase nada en algún sistema de transmisión o de distribución”.

En declaraciones a Radio Mitre dijo que el sistema “está funcionando perfectamente bien” y “hoy hay producción y transporte suficiente para satisfacer toda la demanda prioritaria del país en todo el país”.

Durante el reportaje, González detalló los puntos centrales del escenario energético argentino ante la llegada de las bajas temperaturas. Explicó el impacto de las actualizaciones tarifarias mensuales —vinculadas a la inflación previa y al costo real de la energía— y precisó el funcionamiento del actual régimen de subsidios focalizados. A su vez, abordó la situación de las industrias con contratos interrumpibles, las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), el récord de producción en Vaca Muerta y el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), respondiendo a las críticas de la oposición sobre el empleo y el origen del capital de los proyectos.

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Subsidios focalizados, subas de tarifas y el impacto en los combustibles

Respecto al esquema actual de asistencia, el secretario describió que aproximadamente la mitad de los usuarios del país no tienen subsidio y pagan el costo real de la energía. En tanto, “la otra mitad, más o menos, tiene un subsidio que en energía eléctrica es más del 60% del costo de energía eléctrica y en el gas, en este momento, en invierno, es el 75% de descuento”. Detalló que el acceso al beneficio se rige por la ubicación y los ingresos, aplicando para familias con ingresos menores a tres canastas básicas. “No subsidiamos más el gas en verano, por ejemplo, o la energía eléctrica en invierno y en verano. Hay un bloque de consumo y en primavera y en otoño un bloque que es la mitad”, precisó, bajo la premisa de “subsidiar al que lo necesita cuando lo necesita”.

En relación con los incrementos mensuales automáticos, especificó que la luz promedia una suba del 1,5% —con un pequeño descuento de cerca del 0,75% para los sectores subsidiados— y el gas aumenta un 3%, influenciado tanto por la inflación pasada en el cargo fijo como por el costo del gas en dólares ante el movimiento del tipo de cambio. Sobre los combustibles, González informó que la actualización impositiva para este mes fue de solo el 1%, aclarando que el traslado al precio final en los surtidores de nafta y gasoil corre por cuenta de las petroleras. “Nosotros ya no intervenimos más en los precios de los combustibles ni en los precios de petróleo y gas que se vende localmente. Es una decisión de ellos”, afirmó.

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Al evaluar el estado de la industria frente al frío intenso, González reconoció que existen restricciones programadas para el sector interrumpible y estaciones de GNC debido a que la prioridad absoluta es el consumo residencial. “Es difícil que cierren los números de hacer un gasoducto para tenerlo lleno diez días al año, que es el pico de consumo cuando hace mucho frío”, justificó, y señaló que algunas fábricas eligen comprar GNL importado —cuyo costo posguerra es seis veces superior al gas nacional— a través de subastas electrónicas públicas del Estado para mantener su actividad, mientras que otras prefieren detener la producción unos días o volcarse al gasoil. Sin embargo, anticipó que para el año próximo una expansión de infraestructura incrementará la capacidad de transporte en 14 millones de metros cúbicos, lo que reducirá aún más los cortes.

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En materia de hidrocarburos, el funcionario destacó un panorama altamente favorable en la cuenca neuquina: “La producción de petróleo va a seguir creciendo. En algún momento este año vamos a tocar el millón de barriles diarios”. Ante la acotación del periodista de que ya se ubica en "los novecientos mil y pico", el secretario la calificó de “récord absoluto” y pronosticó alcanzar el millón y medio de barriles en los próximos tres años. Dado que la demanda local de combustibles no se encuentra en una fase de crecimiento equivalente, González remarcó que "todo eso va para exportación".

Finalmente, González cruzó con dureza los cuestionamientos de la oposición sobre el RIGI, catalogando de “superfalsas” las afirmaciones de que el régimen destruye puestos de trabajo o beneficia únicamente a capitales extranjeros. Reveló que, de los proyectos aprobados hasta el momento, el 60% corresponde a empresas extranjeras y el 40% a firmas nacionales. Asimismo, indicó que existen 42 proyectos presentados, de los cuales 20 ya fueron aprobados —con previsión de tratar cinco más entre esta semana y la próxima—, estimando una generación total de 200.000 empleos directos e indirectos. Entre los casos más emblemáticos, ponderó el proyecto minero de cobre Vicuña (30.000 empleos proyectados) y el oleoducto Vaca Muerta Sur, que cuenta con un avance del 73% y demandará 3.000 puestos directos.

Para concluir, defendió el proceso de selección y la transparencia institucional del esquema, detallando que las carpetas pasan por la evaluación de un comité presencial compuesto por ocho secretarios de Estado, la Procuración del Tesoro, el Banco Central y la Secretaría Legal y Técnica, emitiéndose luego una resolución pública por cada caso. "No nos tiene que dar vergüenza ser un país rico en recursos naturales y que está dispuesto a desarrollarlos en forma responsable", cerró González.

LT