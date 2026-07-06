Waller afirma que la guía de la Fed sigue siendo útil si se aplica con cautela

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, afirmó que las señales de los responsables de la política monetaria sobre la trayectoria futura de la tasa de interés pueden ser útiles si se manejan con cautela.

Las declaraciones de Waller, realizadas en una conferencia en Roma patrocinada por el Banco de Italia, se producen mientras el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, se ha comprometido a alejar al banco central del uso de las denominadas “orientaciones prospectivas” y adoptar, en su lugar, un enfoque más acorde con la evolución de los datos económicos.

Waller señaló que las orientaciones prospectivas siguen siendo una herramienta valiosa y que ayudaron a orientar al público durante el repunte de la inflación provocado por la pandemia sobre la inminente subida de la tasa de interés. Esto condujo a un endurecimiento de las condiciones financieras incluso antes de que la Fed elevara la tasa de interés.

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No obstante, señaló que los responsables de la Fed han sido en ocasiones demasiado rígidos en el uso de la orientación prospectiva, lo que en algunos casos les ha atado las manos. Citó como ejemplo la señal que dio el banco central en 2020 y 2021 de que la tasa de interés se mantendría sin cambios durante algún tiempo, incluso cuando la inflación ya se disparaba.

Herramienta de la Fed

“Sigo creyendo que las orientaciones prospectivas pueden ser una herramienta valiosa que, en ocasiones, ha reforzado significativamente la formulación de políticas y seguirá siendo útil”, afirmó Waller. “Pero las orientaciones prospectivas son más un arte que una ciencia, y ha habido momentos en los que han obstaculizado, en lugar de ayudar, la formulación de políticas”.

Si bien los responsables de la Fed mantuvieron la tasa de interés sin cambios el mes pasado, señalaron un creciente apoyo a nuevas alzas este año después de que la inflación alcanzara su ritmo más alto desde 2023. Las proyecciones actualizadas sobre la tasa de interés de referencia de la Fed mostraron que la mitad de los 18 responsables preveían al menos un aumento este año. Warsh se negó a ofrecer una previsión, al alegar su rechazo al uso de las orientaciones prospectivas.