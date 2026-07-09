Vuelve la cautela en Ormuz tras la salida de los petroleros varados en el Golfo

La gran cantidad de petroleros que quedó atrapada dentro del golfo Pérsico por la guerra con Irán casi ha desaparecido, justo cuando un nuevo repunte militar vuelve a sembrar incertidumbre sobre la seguridad de la navegación en la región.

A finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, lo que llevó a Teherán a cerrar el estrecho de Ormuz, 109 grandes petroleros de crudo no iraníes quedaron varados en el golfo Pérsico, la gran mayoría cargados. Más de cuatro meses después del inicio de la guerra, solo queda uno. Al menos 50 abandonaron la zona el 18 de junio o después, cuando se firmó un alto al fuego provisional, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg.

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Pero desde ese acuerdo temporal, Teherán ha atacado al menos cinco buques comerciales en una zona del estrecho de Ormuz protegida por las fuerzas militares de EE.UU., incluidos tres petroleros de crudo y gas esta semana. Esto ha llevado a ambas partes a lanzar nuevos ataques mutuos, provocando que el tráfico visible en el paso estratégico vuelva a quedar casi paralizado y generando nuevas dudas entre los armadores sobre navegar por este corredor petrolero.

“La evolución más reciente podría socavar la recuperación de la confianza entre los armadores y retrasar su regreso al golfo Pérsico”, dijo Muyu Xu, analista sénior de crudo de Kpler. “Ya no observamos el tamaño del atasco, sino quién está dispuesto a seguir entrando y saliendo”.

Los mercados petroleros y del transporte marítimo han seguido de cerca en las últimas semanas el ritmo al que los petroleros de crudo abandonan Ormuz en medio del frágil alto al fuego entre Irán y EE.UU., como una señal de cuándo las economías necesitadas de energía podrán recuperar los cargamentos de crudo que permanecían atrapados dentro del Golfo.

El jueves, el buque de gran capacidad Gem No. 2 era el único gran petrolero que seguía atrapado en el Golfo con carga a bordo, según datos recopilados por Bloomberg. El Gem No. 2 entró en la región dos días antes del inicio de la guerra, cargó petróleo en Arabia Saudita en marzo y desde entonces no ha salido.

Otro petrolero con carga embarcada durante la guerra fue el Mercury Hope, que abandonó el golfo el miércoles. Un tercero, el Stallion, un buque Suezmax con capacidad para un millón de barriles, ha permanecido en el golfo desde el inicio del conflicto, aunque ha realizado varias transferencias de carga a otros buques. Aparte de esos tres, ya no quedan embarcaciones varadas.

La salida de estos buques fue posible porque los armadores encontraron distintas formas de sacarlos del Golfo incluso mientras Irán mantenía cerrado Ormuz. Algunos navegaron de noche para evitar el escrutinio de Teherán, otros cruzaron tras negociaciones entre gobiernos y unos pocos recurrieron a la ayuda de las fuerzas militares de EE.UU. para salir.

Al mismo tiempo, las entradas al Golfo fueron limitadas, ya que los armadores debían cruzar Ormuz dos veces, exponiendo sus buques a mayores riesgos. Solo algunos operadores con mayor tolerancia al riesgo enviaron petroleros a la zona y lograron cobrar tarifas elevadas debido a la escasez de embarcaciones disponibles mientras los exportadores buscaban aumentar la producción. Obtener cobertura de seguros por riesgo de guerra para navegar por la zona de conflicto sigue siendo otro desafío, ya que los armadores necesitan conseguir protección en condiciones adecuadas para poder cruzar.

Algunos armadores “siguen mostrando cautela respecto de los cruces de ida y vuelta en el futuro previsible”, escribieron analistas de RBC en una nota publicada esta semana. “No compartimos la narrativa de que el mercado está volviendo a la normalidad”.

Las llamadas realizadas al propietario taiwanés del Gem No. 2, identificado en la base de datos Equasis, no pudieron completarse. Las llamadas al propietario del Mercury Hope, Cido Shipping H.K. Co. Ltd., en Hong Kong, no fueron respondidas. SG Holdings, propietario del Stallion registrado en Nigeria, tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.