La Libertad Saluda: Milei abrazó a Jorge Macri en el Tedeum y dejó atrás desplantes pasados

El presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, protagonizaron este jueves uno de los gestos políticos más comentados del Tedeum por el Día de la Independencia. En la Catedral Metropolitana se saludaron con un abrazo, intercambiaron unas palabras y el mandatario nacional felicitó al dirigente porteño por el nacimiento de su hijo Vito, en una escena que marcó un fuerte contraste con el desplante ocurrido el 25 de mayo de 2025.

Más de un año después del frío episodio vivido en ese mismo templo, ambos dirigentes mostraron públicamente que su relación atraviesa una etapa de distensión e intercambiaron abrazos y felicitaciones antes y después de la ceremonia religiosa.

La imagen llamó la atención porque, durante el Tedeum realizado el año pasado por el aniversario de la Revolución de Mayo, Milei había evitado saludar a Jorge Macri al ingresar al templo y lo había dejado con la mano extendida.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta vez el clima fue completamente distinto. Al arribar a la Catedral Metropolitana, Milei se acercó al jefe de Gobierno porteño y lo saludó con un abrazo antes de ingresar a la ceremonia religiosa encabezada por el arzobispo de Buenos Aires.

Garcia Cuerva muy duro frente a Milei: pidió "terminar con los agravios y la crueldad" y llamó a "ser honestos"

Minutos más tarde, ya dentro del templo, el Presidente volvió a acercarse a Jorge Macri, que estaba acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y por Vito, el hijo de ambos, nacido a fines de abril. "Felicitaciones", les dijo Milei, en referencia al nacimiento del bebé.

El gesto volvió a repetirse una vez concluido el Tedeum. A la salida de la Catedral, el Presidente se reencontró con la familia, saludó nuevamente a Macri y volvió a felicitar a la pareja por la llegada de su hijo.

¿Con la mirada puesta en 2027?

El saludo de este jueves se produjo en un contexto político distinto. En los últimos meses, referentes de La Libertad Avanza y del PRO comenzaron a acercar posiciones con vistas al armado electoral de la Ciudad de Buenos Aires para 2027.

Jorge Macri ya confirmó públicamente su intención de buscar la reelección como jefe de Gobierno, mientras continúan las conversaciones entre ambos espacios para definir la estrategia política en el distrito.

GD