Inflación de julio: las consultoras prevén un dato cercano al 2% pese a las subas de tarifas

La inflación de julio volvería a ubicarse alrededor del 2%, según las proyecciones de las principales consultoras. El receso escolar concentra aumentos en turismo y otros servicios estacionales, aunque los analistas no esperan una aceleración marcada frente a junio, a publicarse mañana martes 14. La definición sobre las naftas todavía puede modificar los cálculos.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una variación del 2% para julio. La mediana de las previsiones baja al 1,8% en agosto y se mantendría cerca de ese nivel durante el resto del año. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, espera que la inflación de 2026 cierre en torno al 25%.

Analytica calcula un 1,8%, mientras Equilibra proyecta un 1,9%. Qualy Consultora coincide con el 2% estimado por el REM y GMA Capital anticipa una medición algo mayor, del 2,1%. El rango refleja una expectativa de estabilidad después del 2,1% registrado en mayo y de una nueva desaceleración estimada para junio.

Transporte, tarifas y vacaciones de invierno

Las tarifas de gas y agua aumentaron un 3%, mientras el subte, los colectivos y los peajes tuvieron ajustes cercanos al 4%. En el caso de los trenes, la actualización llegó al 8,6%. La electricidad registró una variación más contenida, del 1,5% por tercer mes consecutivo.

Anastasia Daicich, directora de Qualy Consultora, también señaló el encarecimiento de las verduras, afectadas por la ola de frío después de haber subido un 10,4% en junio. Para la economista, el transporte será el rubro con mayor impacto en la medición. Su firma proyecta una inflación mensual del 2%.

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El cobro del aguinaldo y las vacaciones de invierno suelen impulsar los precios del alojamiento, la gastronomía y la recreación. C&T Asesores Económicos observó, sin embargo, que los aumentos perdieron fuerza durante junio y terminaron el mes cerca del 1,5%. La consultora advirtió que el turismo marcará el principal movimiento estacional de julio.

Rocío Bisang, economista de GMA Capital, incorporó el movimiento del dólar entre los factores que pueden incidir sobre los precios. El tipo de cambio registró una suba promedio del 3,7% durante junio. Con los ajustes tarifarios ya aplicados, la firma espera un IPC del 2,1%.

La moderación de los alimentos

Los alimentos, con excepción de los productos frescos, registraron menores aumentos durante las últimas semanas. Según los datos citados por Qualy, la variación promedio en supermercados descendió del 2,8% al 1,5% en un período de 30 días. Las consultoras también relacionan ese comportamiento con el consumo debilitado.

Ricardo Delgado, director de Analytica, estimó un 1,8% para julio, el mismo registro calculado por la firma para junio. El economista destacó la moderación de los alimentos, el comportamiento estable de los combustibles y ajustes tarifarios similares a los del mes anterior. También tomó como referencia la evolución reciente del índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires.

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Desde Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina calculó una inflación del 1,9% para junio y consideró que julio podría repetir esa cifra. El economista recordó que los precios relacionados con el turismo suelen reacomodarse durante el receso invernal. También señaló que falta conocer la decisión final sobre los combustibles.

El precio de las naftas puede alterar los cálculos

La consultora 1816 sostuvo que la evolución del IPC dependerá parcialmente de la política comercial de YPF, que concentra más de la mitad del mercado minorista de combustibles. Sus cálculos indican que las naftas deberían bajar cerca de un 16% para adecuarse a los valores internacionales del petróleo. Una reducción de esa magnitud disminuiría el IPC en unos 0,65 puntos antes de considerar su efecto sobre otros precios.

La baja no está garantizada debido al reciente repunte del valor internacional del crudo. La consultora explicó que los combustibles locales permanecieron durante varios meses por debajo de la referencia marcada por el Brent y el tipo de cambio. Si las empresas buscaran compensar completamente ese retraso, los precios actuales podrían sostenerse hasta mediados de noviembre.

El mercado espera que la inflación de julio se ubique entre 1,8% y 2,1%. La decisión sobre las naftas puede inclinar el resultado hacia uno u otro extremo de ese rango.