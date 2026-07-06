Inflación y dólar en el segundo semestre: qué proyectan las consultoras que releva el Banco Central

Las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estiman que la inflación de junio se ubicará en 2,0%, ubicándose 0,1 puntos porcentuales por debajo de la estimación anterior.

Para los meses siguientes, se proyecta inflación de 2,0% en julio, de 1,8% en agosto y septiembre y 1,7% en octubre y noviembre.

La inflación de 2026 cerraría en 30,0%. El dato oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de junio se conocerá el próximo martes 14 de julio.

El Gobierno ya incumplió con proyecciones del Presupuesto 2026

En cuanto al precio del dólar, el promedio de los participantes del REM estiman un $1.482 para julio y $1.673 en diciembre, marcando una variación interanual esperada de 15,5% respecto al mismo mes de 2025.

Los analistas del REM estimaron que el Producto ajustado por estacionalidad se habría expandido 0,6% en el segundo trimestre y aumentaría 0,9% en el tercer trimestre, mientras que para el cuarto trimestre se espera una expansión de 0,9%. El crecimiento del año se ubicaría en 3,0% con respecto a 2025.

Comercio exterior y desocupación

Con respecto al comercio exterior, las exportaciones (FOB) en 2026 alcanzarían los US$ 100.000 millones (+US$ 1,453 millones que en la encuesta anterior), mientras que las importaciones de ubicarían en US$ 76.400 millones. El superávit comercial anual esperado sería de US$ 23.600 millones (US$ 3.415 millones más que en el REM anterior).

Las proyecciones del REM indican que la tasa de desocupación aumentaría 0,1 puntos porcentuales en el segundo trimestre, para ubicarse en 7,7% de la Población Económicamente Activa. Para el cuarto trimestre, estiman una tasa de 7,5%.

Según el CEPEC, lo más relevante del REM es que "el mercado sigue convalidando la desinflación, pero al mismo tiempo subió con fuerza sus expectativas de tipo de cambio a 12 meses".

Para la consultora,, "el dato que más llama la atención es el tipo de cambio: subieron fuerte las expectativas a 12 meses, a $1.805 (+45 frente al REM anterior), la revisión al alza más grande del informe. Para diciembre-26 la mediana pasó a $1.673 (devaluación interanual esperada de 15,5%). Contrasta con el tono más firme que mostró el gobierno en los anuncios del programa financiero. El mercado, en paralelo, está subiendo su piso de expectativa cambiaria".

LM