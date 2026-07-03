Los alimentos desaceleraron en junio, pero carnes y lácteos siguieron presionando sobre los precios

La inflación en los alimentos y bebidas cerró el sexto mes del 2026 con una inflación del 1,1%, registrando una caída de 0,4 puntos porcentuales en la última semana y con rubros que subieron por encima del promedio, según indicaron en el último informe de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).

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Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la firma, la última semana de junio no registró variaciones (0,0%), repitiendo el mismo resultado de los siete días anteriores. Además, la inflación semanal en alimentos y bebidas registró seis semanas de “variaciones marginales”, según indicaron desde LCG, ya que las mediciones no superaron el 0,6%.

La última vez que se rompió esta tendencia fue en la tercera semana de mayo, cuando la variación dio un alza del 2,6%, alcanzando la suba más alta en lo que va del 2026.

Los productos lácteos y aceites compensaron la caída en verduras y frutas

Esta semana, siete rubros registraron aumentos en sus precios en el cierre de junio, "Aceites" con 2,5%; “Productos lácteos y huevos” subió 2,3%; “Condimentos y otros productos alimenticios” aumentó 1,6%; “Azúcar, miel, dulces y cacao” alcanzó una suba de 0,9%; "Carnes" aumentó 0,5%; “Productos de panificación, cereales y pastas” con 0,2%; y por último “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” con 0,1%.

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En contrapartida, los rubros que registraron bajas fueron “Verduras” con 4,6%; "Frutas" con un 3,1%; y, por último, “Comidas listas para llevar” con una merma del 0,7%.

Según indicaron en el informe de la consultora LCG, “el incremento de lácteos y carnes se compensó con la baja de verduras y frutas”.

Además, en un apartado del relevamiento se destacó que la inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas se desaceleró 0,4 puntos, ubicándose en 1,1%. Por otro lado, “Carnes sigue explicando la mayor parte de la inflación mensual. Acompaña verduras”.

Relevamiento de Precios Minoristas en junio

Desde la consultora EcoGo destacaron que en el sexto mes del 2026 “la inflación en el rubro de alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar se ubicó en un 1,3% mensual”, de esta manera logró una desaceleración de 1,4 puntos porcentuales respecto de mayo.

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“Durante junio, la carne mantuvo un ritmo de aumento en torno al 1,4%, mientras que los componentes estacionales (frutas y verduras) se compensaron mutuamente con subas y bajas de la misma magnitud”, señalaron desde la firma que dirige Marina Dal Poggetto.

Además, destacaron en su análisis que las variaciones semanales se mantuvieron estables y no superaron el 0,5%, consolidando este resultado mensual de desaceleración. ​

Los alimentos consumidos dentro del hogar tuvieron una variación del 1,3% mientras que los consumidos fuera del hogar registraron una suba del 1,5%. De este modo, el rubro dejó un arrastre estadístico para julio de 0,2 puntos.

Fuerte caída del consumo en shoppings y supermercados

Por último, desde la consultora C&T detectaron que los alimentos y bebidas aumentaron 1,9% en junio. Las verduras subieron más de 10%, pero se sumaron panificados y aceites y grasas como los rubros más dinámicos. La carne tuvo el menor aumento desde septiembre del año pasado y las bebidas se moderaron respecto del mes previo.

GZ / lr