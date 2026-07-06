Alquileres: aseguran que el mercado se regula y las subas ya quedan por debajo de la inflación

Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires registraron un incremento del 1,4% durante junio, una cifra que, según el corredor inmobiliario Claudio Vodanovich, confirma el proceso de normalización del mercado de alquileres tras los cambios en las condiciones contractuales y el aumento de la oferta.

"Hay un incremento, pero es un incremento sustancialmente menor a lo que es la tasa de inflación", destacó el especialista. Además, remarcó que "en el último año ha quedado un poquito abajo de lo que es la inflación", lo que, a su juicio, "es una muestra clara de que se ha venido regulando perfectamente bien el mercado en términos de oferta y demanda".

Mayor oferta y contratos más flexibles en el mercado de alquileres

Vodanovich explicó que el comportamiento de los alquileres cambió luego de que las actualizaciones dejaran de ser anuales y pasaran, en muchos casos, a realizarse de manera trimestral.

"Normalmente se están estableciendo actualizaciones trimestrales y se toma el valor del índice de costo de vida, el IPC", señaló. Asimismo, explicó que el nivel de oferta tiene una incidencia directa sobre los precios: "Cuando hay mucha oferta, obviamente el valor se acomoda y se acomoda para abajo".

Respecto de la evolución mensual del mercado, descartó que el aumento de junio responda a un fenómeno estacional. "El mercado de alquileres es un mercado que se va renovando permanentemente y se va demandando permanentemente", afirmó, al explicar que la necesidad de alquilar se mantiene constante durante todo el año, con una leve desaceleración únicamente durante enero.

Crédito hipotecario: las barreras para acceder a la vivienda propia

El corredor inmobiliario también analizó el impacto del crédito hipotecario sobre el mercado residencial y señaló que todavía existen importantes obstáculos para acceder a una vivienda propia. "Para acceder a la compra de una vivienda, entre un 20 y un 30% es lo más normal que se pide del valor de compra de esa propiedad para poder ingresar", explicó. A esto se suma que "hoy todavía el dinero tiene un valor muy alto con respecto al salario", lo que limita la capacidad de financiamiento de muchas familias.

No obstante, Vodanovich sostuvo que un escenario de estabilidad económica podría mejorar las condiciones de acceso. "Cuando uno tiene estabilidad y previsibilidad de decir que las tasas inflacionarias son relativamente bajas y el crédito aparece, eso potencia muchísimo la posibilidad de acceder a una vivienda", concluyó.