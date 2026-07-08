miércoles 08 de julio de 2026
ECONOMIA
DESINFLACIÓN

La inflación en CABA rompió el piso del 2%: marcó 1,8% en junio y acumula 16% en lo que va del año

El IPC de la Ciudad de Buenos Aires subió 1,8% en junio y mostró una nueva desaceleración frente al 2,1% de mayo. Vivienda, alimentos, salud, transporte y equipamiento del hogar explicaron la mayor parte del aumento.

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Supermercado - Consumo - Inflación | AFP
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La inflación de la Ciudad de Buenos Aires volvió a desacelerarse en junio y perforó el piso del 2% mensual. Según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA) registró una suba de 1,8% en el mes, acumuló 16% en el primer semestre y marcó una variación interanual de 32,6%.

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El dato mostró una baja respecto de mayo, cuando el IPCBA había sido de 2,1%, y consolidó una nueva señal de moderación en la dinámica de precios. En la comparación interanual, el índice también desaceleró: se ubicó 0,5 puntos porcentuales por debajo del mes previo, de acuerdo con el informe oficial.

Inflación en la Ciudad de Buenos Aires mes de junio 2026.

La suba de junio estuvo explicada principalmente por cinco divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; Transporte; y Equipamiento y mantenimiento del hogar. En conjunto, esos rubros aportaron 1,40 puntos porcentuales al aumento del nivel general.

Uno a uno, los rubros que tuvieron más peso en la inflación de junio en CABA

El mayor impacto vino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 2,2% y aportó 0,44 puntos porcentuales a la inflación del mes. El incremento respondió a las alzas en alquileres, gastos comunes de la vivienda y ajustes en la tarifa residencial de agua.

En segundo lugar se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un avance de 1,6% y una incidencia de 0,27 puntos porcentuales. Dentro de la división, los principales aumentos se dieron en verduras, tubérculos y legumbres, con una suba de 5,9%; pan y cereales, con 2%; y leche, productos lácteos y huevos, con 1,7%.

También empujaron los precios Salud, que aumentó 2,9% por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga, y Transporte, que subió 2,1% por los incrementos en boletos de colectivo urbano, subte y tren.

La división con mayor aumento mensual fue Equipamiento y mantenimiento del hogar, con una suba de 4,1%. Según el informe, el incremento estuvo asociado principalmente a las remuneraciones del personal de servicio doméstico y, en menor medida, a los productos de limpieza.

En cambio, Prendas de vestir y calzado fue la única división con variación negativa: cayó 0,7% en junio, en un mes en el que los bienes y servicios estacionales prácticamente no traccionaron sobre el índice general.

Inflación mes de junio CABA por sectores.

La medición también mostró una diferencia entre bienes y servicios. Los bienes aumentaron 1,5%, mientras que los servicios subieron 2%. En el acumulado del primer semestre, los bienes avanzaron 13,7% y los servicios 17,4%, lo que confirma que los servicios siguen corriendo por encima del promedio general.

En términos interanuales, los bienes se ubicaron en 28%, mientras que los servicios llegaron al 35,4%, aunque estos últimos desaceleraron 0,8 puntos respecto del mes anterior.

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La inflación núcleo porteña, medida como Resto IPCBA, fue de 1,9% en junio. En la comparación interanual, desaceleró hasta 31,8%, 0,3 puntos menos que en mayo. Los regulados, en tanto, aumentaron 2% en el mes, impulsados por prepagas, transporte urbano y agua, y registraron una variación interanual de 40,4%.

Los estacionales apenas subieron 0,1%, debido a que los aumentos en verduras fueron compensados por bajas en prendas de vestir, pasajes aéreos y paquetes turísticos. En términos interanuales, ese grupo desaceleró a 18,3%.

Con estos datos, la inflación porteña cerró junio con una señal favorable para el proceso de desinflación: el índice general bajó de 2,1% a 1,8% mensual y la variación interanual volvió a recortarse. Sin embargo, el informe también muestra que la presión de los servicios, la vivienda, las prepagas y el transporte sigue marcando el ritmo de los precios en la Ciudad.

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