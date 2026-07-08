La inflación de la Ciudad de Buenos Aires volvió a desacelerarse en junio y perforó el piso del 2% mensual. Según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA) registró una suba de 1,8% en el mes, acumuló 16% en el primer semestre y marcó una variación interanual de 32,6%.

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El dato mostró una baja respecto de mayo, cuando el IPCBA había sido de 2,1%, y consolidó una nueva señal de moderación en la dinámica de precios. En la comparación interanual, el índice también desaceleró: se ubicó 0,5 puntos porcentuales por debajo del mes previo, de acuerdo con el informe oficial.

La suba de junio estuvo explicada principalmente por cinco divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; Transporte; y Equipamiento y mantenimiento del hogar. En conjunto, esos rubros aportaron 1,40 puntos porcentuales al aumento del nivel general.

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El mayor impacto vino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 2,2% y aportó 0,44 puntos porcentuales a la inflación del mes. El incremento respondió a las alzas en alquileres, gastos comunes de la vivienda y ajustes en la tarifa residencial de agua.

En segundo lugar se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un avance de 1,6% y una incidencia de 0,27 puntos porcentuales. Dentro de la división, los principales aumentos se dieron en verduras, tubérculos y legumbres, con una suba de 5,9%; pan y cereales, con 2%; y leche, productos lácteos y huevos, con 1,7%.

También empujaron los precios Salud, que aumentó 2,9% por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga, y Transporte, que subió 2,1% por los incrementos en boletos de colectivo urbano, subte y tren.

La división con mayor aumento mensual fue Equipamiento y mantenimiento del hogar, con una suba de 4,1%. Según el informe, el incremento estuvo asociado principalmente a las remuneraciones del personal de servicio doméstico y, en menor medida, a los productos de limpieza.

En cambio, Prendas de vestir y calzado fue la única división con variación negativa: cayó 0,7% en junio, en un mes en el que los bienes y servicios estacionales prácticamente no traccionaron sobre el índice general.

La medición también mostró una diferencia entre bienes y servicios. Los bienes aumentaron 1,5%, mientras que los servicios subieron 2%. En el acumulado del primer semestre, los bienes avanzaron 13,7% y los servicios 17,4%, lo que confirma que los servicios siguen corriendo por encima del promedio general.

En términos interanuales, los bienes se ubicaron en 28%, mientras que los servicios llegaron al 35,4%, aunque estos últimos desaceleraron 0,8 puntos respecto del mes anterior.

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La inflación núcleo porteña, medida como Resto IPCBA, fue de 1,9% en junio. En la comparación interanual, desaceleró hasta 31,8%, 0,3 puntos menos que en mayo. Los regulados, en tanto, aumentaron 2% en el mes, impulsados por prepagas, transporte urbano y agua, y registraron una variación interanual de 40,4%.

Los estacionales apenas subieron 0,1%, debido a que los aumentos en verduras fueron compensados por bajas en prendas de vestir, pasajes aéreos y paquetes turísticos. En términos interanuales, ese grupo desaceleró a 18,3%.

Con estos datos, la inflación porteña cerró junio con una señal favorable para el proceso de desinflación: el índice general bajó de 2,1% a 1,8% mensual y la variación interanual volvió a recortarse. Sin embargo, el informe también muestra que la presión de los servicios, la vivienda, las prepagas y el transporte sigue marcando el ritmo de los precios en la Ciudad.

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