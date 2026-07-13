Causa ARSAT: indagan a Facundo Leal por contrataciones bajo sospecha y presuntas coimas

El expresidente de ARSAT, Facundo Leal, será indagado este lunes 13 de julio en los tribunales federales de San Isidro. Está acusado de haber participado en un presunto esquema de sobornos y direccionamiento de contrataciones dentro de la empresa estatal. El expediente contempla posibles delitos de fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

La audiencia fue ordenada por el juez federal Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez. También deberá presentarse Gerardo Boschin, exsubgerente de Compras de ARSAT y expresidente de Trenes Argentinos Operaciones. Durante la semana fueron citados además Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez.

La investigación intenta determinar cómo se adjudicaron los servicios de almacenamiento y traslado de equipamiento tecnológico, y qué intervención tuvo cada uno de los exfuncionarios. La sospecha se concentra en la relación comercial entre ARSAT y Argentina Logistic Services (ALS). Según la acusación, funcionarios y empresarios habrían coordinado maniobras para favorecer a esa compañía.

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El robo que derivó en la revisión de los contratos

La causa comenzó después de un robo ocurrido el 4 de enero de 2024 en un depósito de la localidad bonaerense de San Fernando. En ese predio se almacenaban materiales de alta complejidad pertenecientes a ARSAT, incluidos contenedores tecnológicos destinados a ampliar la Red Federal de Fibra Óptica. El episodio derivó en una revisión de las condiciones de seguridad del lugar y de los contratos firmados para custodiar los equipos.

Facundo Leal "quiere declarar" y hay alarma en el Gobierno

La fiscalía sostiene que algunos convenios fueron aprobados sin intervención del Directorio de la empresa y sin dictámenes técnicos que justificaran la elección del proveedor. La contratista tampoco habría contado con las medidas necesarias para proteger los bienes almacenados. La sustracción y el deterioro de los materiales provocaron pérdidas estimadas en USD 151.000.

Por las prestaciones cuestionadas se emitieron al menos 14 órdenes de compra. El monto total superó los USD 1,9 millones y los $40 millones, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente. Los investigadores también analizaron comunicaciones telefónicas y consideran que algunos intercambios muestran una coordinación previa para beneficiar a la firma privada.

Mirabelli dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados y ordenó embargos preventivos sobre sus bienes. También levantó los secretos bancario, fiscal y bursátil. Esas medidas permitirán revisar las cuentas y los movimientos patrimoniales de los imputados.

Los USD 2,4 millones secuestrados a Leal

Leal llegará a la indagatoria detenido por una causa diferente. Durante un allanamiento en su departamento de Palermo, la Policía Federal Argentina encontró ketamina, cocaína y pastillas de MDMA. El exdirectivo fue procesado con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Ese expediente pasó luego a los tribunales federales de Comodoro Py y quedó radicado en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas. En otros procedimientos realizados en propiedades vinculadas con Leal, en Buenos Aires y Mendoza, fueron secuestrados USD 2,4 millones en efectivo. La Justicia intenta establecer si ese dinero guarda relación con el supuesto cobro de dádivas.

Facundo Leal: misterio sobre su lugar de detención y expectativa

Los agentes también encontraron 19 dispositivos de grabación y vigilancia, entre ellos micrófonos ocultos en anteojos y lapiceras. Un peritaje de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) no halló indicios de que esos equipos hubieran sido utilizados para actividades ilegales. Esa línea no integra, por el momento, las principales acusaciones del expediente.

Leal será uno de los primeros exfuncionarios indagados durante la semana. Una vez concluidas las audiencias, Mirabelli deberá resolver si existen elementos para procesarlos, dictarles la falta de mérito o desvincularlos de la causa. Las declaraciones permitirán conocer la respuesta de los acusados frente a la hipótesis planteada por la fiscalía.