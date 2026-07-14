Milei busca instalar su agenda, pero todavía no reúne los votos en el Congreso

Javier Milei volvió a reunir a los legisladores de La Libertad Avanza para anticiparles los lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). El proyecto sigue en elaboración y todavía no fue enviado al Congreso, donde el oficialismo tampoco aseguró los apoyos para tratarlo. La eliminación de las PASO encabeza, mientras tanto, las prioridades políticas de la Casa Rosada para 2027.

El Gobierno también pretende avanzar con una segunda versión de Inocencia Fiscal y con cambios en los subsidios al consumo de gas en zonas frías. Esta última iniciativa encuentra resistencia entre los mandatarios de las provincias alcanzadas, mientras el proyecto fiscal quedaría para agosto. Antes del receso, el oficialismo intentará llevar al recinto los proyectos que consiga destrabar.

La semifinal del Mundial de este miércoles también pone en duda la actividad prevista en el Senado. Existen interrogantes sobre la asistencia a la sesión convocada para el jueves, incluso entre bloques que suelen acompañar al Ejecutivo. El fútbol domina por estas horas la conversación pública y deja poco espacio para que el Gobierno instale sus proyectos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Santilli se mantiene al frente de las negociaciones con los gobernadores para destrabar las reformas

En Balcarce 50 creen que la salida de Manuel Adorni permitió que la causa judicial contra el exjefe de Gabinete dejara de monopolizar la agenda oficial. La investigación por presunto enriquecimiento y posibles dádivas había condicionado durante meses la comunicación del Gobierno y alimentado los pedidos opositores de interpelación. Desde la llegada de Diego Santilli, aumentaron las conversaciones con gobernadores, aunque esos contactos todavía no se tradujeron en votos suficientes.

Milei espera el texto final sobre el Banco Central

El Presidente volvió a involucrarse personalmente en la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. La redacción quedó en manos del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular de la entidad, Santiago Bausili, con aportes de Federico Sturzenegger. Los legisladores oficialistas recibieron una explicación general, pero aún esperan conocer el articulado.

El Ejecutivo sostiene que la modificación debe reforzar la autonomía del Banco Central y limitar el financiamiento al Tesoro mediante emisión. La oposición prefiere esperar el texto antes de fijar una posición, aunque algunos dirigentes ya cuestionan la cercanía entre Bausili y el Ministerio de Economía. También reclaman precisiones sobre el mecanismo local de "shutdown" que el Gobierno anticipó como parte de su programa fiscal.

Milei reunió a la tropa libertaria para explicar la letra chica de la reforma a la Carta Orgánica del BCRA

Karina Milei transmitió a los bloques otro orden de prioridades: reforma electoral, Inocencia Fiscal II y cambios en el régimen de zonas frías. Para la secretaria general, la eliminación de las PASO debe tratarse antes que la reforma del Banco Central. Inocencia Fiscal II, además, todavía no fue enviada y su discusión quedaría para agosto.

El Senado intenta sesionar antes del receso

La Cámara alta mantiene para el jueves la convocatoria a sesión, pero el oficialismo todavía trabaja para confirmar el quórum y cerrar el temario. La cercanía del receso y las posibles ausencias posteriores al partido de la Selección aumentaron la incertidumbre. También hay dudas sobre la presencia de legisladores aliados que suelen acompañar al Ejecutivo.

El principal punto del temario es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa acumuló demoras y modificaciones durante su paso por las comisiones. El Senado deberá analizar además pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo, entre ellos la continuidad de un camarista laboral que ya alcanzó la edad jubilatoria.

Milei prepara la reelección con una campaña corta y más diálogo con gobernadores

El recorte de los subsidios al gas en zonas frías sigue trabado por los reclamos de los gobernadores afectados. Las compensaciones relacionadas con la energía eléctrica no alcanzaron para cerrar un acuerdo. Sin una nueva redacción, el oficialismo tendrá dificultades para llevar el proyecto al recinto antes de la pausa invernal.

Las PASO dividen a los gobernadores

La eliminación de las primarias forma parte del plan electoral de La Libertad Avanza para 2027. El Gobierno cree que el costo de organizar las PASO puede facilitar el respaldo social a la reforma, especialmente después de varias elecciones en las que los partidos evitaron utilizarlas para resolver competencias internas. La alternativa de volver a suspenderlas también permanece en discusión.

El oficialismo sumó a las conversaciones la posibilidad de restablecer las listas colectoras, aunque esa opción no aparece en el proyecto enviado al Congreso. La propuesta despertó reparos entre aliados y dirigentes provinciales. Por el momento, no fue incorporada formalmente al texto.

Osvaldo Jaldo, Alfredo Cornejo y Carlos Sadir expresaron objeciones a la eliminación de las PASO. Raúl Jalil pidió un consenso amplio antes de modificar el sistema, mientras Claudio Poggi respaldó la eliminación, pero dejó abierta la posibilidad de una nueva suspensión. Santilli continuará las conversaciones con cada mandatario sin una posición común entre las provincias.

Milei acelera la reforma del Banco Central y enfrenta el desafío de mostrar alivio antes de 2027

La negociación con los gobernadores también expuso diferencias internas sobre la relación con los aliados. Cerca de Santiago Caputo valoran que el Gobierno haya retomado ese camino, aunque recuerdan que su sector lo había recomendado con anterioridad. Las diferencias con el espacio de Karina Milei y con Patricia Bullrich siguen presentes.

El proyecto sobre el Banco Central todavía no ingresó al Congreso y la eliminación de las PASO sigue sin los votos necesarios. Santilli mantiene abiertas las conversaciones con los gobernadores mientras el oficialismo intenta reactivar la actividad parlamentaria antes del receso.