El dólar blue cerró en alza este lunes 13 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El Banco Central compró 280 millones de dólares en el mercado cambiario este lunes. Sin embargo, las reservas internacionales bajaron 517 millones de dólares. De esta manera, la autoridad monetaria cerró la jornada con un total de 48.205 millones de reservas.

El dólar blue cerró en alza este lunes 13 de julio. La divisa paralela aumentó $15 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.525 y se compró a $1.505.

Dólar blue

El dólar blue avanzó 1,01% tanto en la punta compradora como en la vendedora. Quedó en $1.525 para la venta y $1.505 para la compra, según la última actualización de las 17:03 horas de este lunes.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP se vendió en $1.523,30, con una suba del 0,27% respecto a la rueda anterior.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.567,50, con un alza del 0,23% en el día.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambia a $1.489,60 en promedio, aunque acumula una baja del 3,5% en lo que va del año.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1.963.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista se ubicó en $1.510 para la venta y $1.460 para la compra, sin variación respecto al cierre anterior. El dólar mayorista, según datos de Rava Bursátil, se ubicó en $1.482, con una baja del 0,4% en la jornada.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 280 millones de dólares en el mercado cambiario este lunes. En tanto, las reservas internacionales bajaron 517 millones de dólares y cerraron en 48.205 millones. Ayer, miércoles 8 de julio, las reservas se ubicaban en 48.722 millones de dólares.