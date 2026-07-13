Julio Gambina cuestionó la reforma del Banco Central: "El Gobierno quiere confirmar que no haya emisión monetaria"

El economista, Julio Gambina, dialogó con Canal E y evaluó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que el Gobierno enviará al Congreso y sostuvo que la iniciativa busca consolidar el rumbo económico de Javier Milei.

Gambina destacó la relevancia institucional del proyecto al afirmar: "Primero es un tema muy importante, porque tiene que ver con la entidad que coordina la actividad financiera en la Argentina. El Banco Central de la República Argentina es el ente rector del sistema financiero".

Hace cuánto se modificó la carta orgánica del Banco Central

Asimismo, recordó que la última modificación fue durante el kirchnerismo: "Se modificó en el 2012. Y tiene que ver con la impronta que al Banco Central le quiso dar el gobierno kirchnerista en ese tiempo".

Según explicó Gambina, aquella reforma "intentó diversificar los objetivos, que no solo estuvieran vinculados para la defensa de la moneda, para el control monetario, sino que también se ocupara, entre otras cuestiones, de la ocupación, del empleo".

El Gobierno tiene como prioridad blindar su programa económico

Luego, manifestó que el oficialismo pretende blindar su programa económico. En ese sentido, sostuvo: "El Gobierno quiere consolidar un rumbo desde un diagnóstico que tiene el Gobierno. El Gobierno pone el énfasis, dice que el gran tema es la inflación".

El entrevistado agregó que la administración de Milei considera que "le está yendo bien políticamente porque hay una tendencia a la baja de la inflación" y que "el diagnóstico del Gobierno es que van bien y, por lo tanto, quiere confirmar que no haya emisión monetaria, que se mantenga el equilibrio fiscal".

Sin embargo, cuestionó esa mirada porque "con ese diagnóstico oculta, por supuesto, la baja del consumo, el cierre de las empresas, el crecimiento de la informalidad en el empleo".