A cuánto cerró el dólar blue hoy, 15 de julio

El dólar blue hoy cerró este 15 de julio a un valor en el mercado de $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial, hoy 15 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 15 de julio el dólar oficial hoy cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta.

El INDEC publica este martes la inflación de junio y el gobierno espera que quiebre el 2%

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 15 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.505,70 para la compra y $1.510,40.

A cuánto cotiza el dólar hoy, 15 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 15 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 15 de julio a $1.554,50 para la compra y $1.555 para la venta.

Cómo afiliarse a PAMI: las tres opciones disponibles para tramitar la cobertura médica oficial

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 15 de julio a $1.943,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 15 de julio en $1.554,29 para la compra y $1.560.48 para la venta.

El Riesgo País se ubica en 405 puntos básicos presionado por la volatilidad global en el sector energético

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 408 puntos básicos este miércoles 15 de julio.