El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, envió un mensaje sobre Malvinas: “Defiendan sus derechos y la soberanía”

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, envió un mensaje a la Argentina sobre la Cuestión Malvinas: “Defiendan sus derechos y la soberanía”. Desde el IV Foro Global de Medios de Shusha, del que participó PERFIL, el mandatario reveló que el conflicto de Argentina con el Reino Unido por la soberanía de las Islas fue el tema de su tesis de grado y hasta envió un mensaje de aliento por el partido de este miércoles contra Inglaterra, en las semifinales del Mundial 2026.

La integridad territorial es el principio que sostiene Argentina en la ONU y demás instancias multilaterales; el mismo que sostuvo Azerbaiyán para reclamar por la región del Alto Karabaj en conflicto con Armenia posdisolución de la URSS, por lo que tras ser consultado por PERFIL sobre su posición respecto a la soberanía del archipiélago, Aliyev declaró: “Creo que es bueno abordar las negociaciones desde la buena fe, en línea con las normas internacionales, resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de ONU para tratar los temas fundamentales de integridad territorial de los países. Azerbaiyán es un firme defensor de este principio, sin dudas motivado porque nuestra integridad territorial fue violada".

"Incluso cuando la recuperamos plenamente, no cambiamos nuestra posición. Este tema nunca lo abordamos desde un punto de vista de preferencia política o relaciones con los países. Tratamos este tema desde el punto de vista de la justicia y la ley internacional. Mi mensaje es que defiendan sus derechos y la soberanía. Es el mismo mensaje que enviamos a nuestros amigos ucranianos", continuó el presidente.

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"Sé lo sensible que es este tema, incluso cuando era estudiante y trabajaba en mi tesis, el tema fue el conflicto angloargentino, porque sucedió en 1982 y me gradué ese año, así que estaba muy fresco. Escribí unas 30 páginas de análisis de lo que ocurrió. Lo positivo, pese a la situación, es que ambos países, Reino Unido y Argentina, mantienen buenas relaciones, salvo quizás en los próximos días, que tendrán el enfrentamiento en semifinales, pero no es el primero, recuerdo uno anterior". "Le deseo a su Selección el éxito en los próximos días”, dijo Aliyev.

Las definiciones del mandatario de Azerbaiyán sorprendieron por lo inusual que es que un jefe de Estado se manifieste abiertamente a favor de Argentina en el conflicto por la Cuestión Malvinas, pero además desconcertaron hasta a los medios azerbaiyanos, que desconocían el tema de investigación en la tesis de Aliyev, por lo que la agenda estuvo marcada por la Cuestión Malvinas durante todo el día. PERFIL, además, fue el único medio de América en participar del foro.

El IV Foro Global de Medios de Shusha, titulado "La misión de los medios de comunicación en la promoción de la paz: restaurar la verdad y reconstruir la confianza", se realizó los días 13 y 14 de julio de 2026, en la ciudad de Shusha, en la República de Azerbaiyán.

ML