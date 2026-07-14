Un "domo de fuego" avanza sobre Estados Unidos y pone en alerta roja a 100 millones de personas por temperaturas récord

Una densa masa de aire caliente, bautizada como "domo de fuego", avanza sin tregua desde el oeste hacia la costa este de Estados Unidos. El fenómeno meteorológico amenaza con sofocar a más de 100 millones de personas durante las próximas 72 horas con registros térmicos letales.

La situación obliga a las autoridades federales a emitir alertas por calor extremo en una franja inmensa de territorio que se extiende desde los desiertos de Utah hasta la región densamente poblada de los Grandes Lagos.

El Niño: cómo impactará en la Cordillera y qué fenómenos extremos anticipan los meteorólogos

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De acuerdo con los reportes, la situación más crítica se concentrará en las próximas horas debido a un sistema de alta presión atmosférica que atrapa el aire caliente contra el suelo e impide que las temperaturas desciendan incluso durante las noches.

Las marcas térmicas ya batieron récords absolutos en el oeste. En la ciudad de Billings, Montana, el termómetro oficial llegó a marcar unos históricos 44 °C, mientras que en la localidad de Miles City la temperatura real trepó a un extremo de 46 °C.

Las marcas térmicas ya batieron récords absolutos en el oeste

Por su parte, la capital de Utah, Salt Lake City, superó su propia marca histórica vigente desde el año 1960, al registrar 43 °C. El evento fue calificado como sumamente anómalo por los meteorólogos locales.

Alertas en cadena de costa a costa

Las autoridades emitieron advertencias críticas para la región de Zion Canyon, en Utah y la ciudad de Fargo, en Dakota del Norte. En ambas zonas, el índice de sensación térmica escalará hasta los 43 °C debido a la combinación de calor y humedad.

Hacia el medio oeste del país, en Minneapolis, la sensación térmica superará los 37 °C. Mientras tanto, en Detroit, en el estado de Michigan, los termómetros rozarán los 42 °C en las próximas horas de la tarde.

Misiones refuerza su plan de contingencia por El Niño en la cuenca del río Uruguay

En el sur de California, las alertas de peligro extremo se mantendrán vigentes al menos hasta el jueves, con registros sostenidos de 40 °C en los valles del interior. Esta situación incrementa sustancialmente el riesgo de incendios forestales.

La agencia de noticias SWI swissinfo.ch reportó que la ola de calor se extiende desde el Pacífico hasta el Atlántico. Este comportamiento pone a prueba la resistencia de la red eléctrica y los sistemas sanitarios del noreste.

La ola de calor se extiende desde el Pacífico hasta el Atlántico

Los científicos estadounidenses vinculan de manera directa la frecuencia y gravedad de estos bloqueos atmosféricos con el cambio climático global. Los mismos señalan que estas dinámicas se volverán cada vez más recurrentes en las temporadas estivales.

Además, los expertos advierten que los efectos del fenómeno del El Niño alcanzarán su máxima intensidad a finales de este año, proyectando que el mayor aumento térmico global se materializará hacia el año 2027.