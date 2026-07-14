Trump dio marcha atrás con el peaje en el Estrecho de Ormuz un día después de anunciarlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revirtió este martes la decisión de aplicar un peaje del 20% a los barcos que transitan por el Estrecho de Ormuz, apenas 24 horas después de haber anunciado la medida junto con el restablecimiento del bloqueo a embarcaciones iraníes en esa vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo.

El mandatario confirmó el cambio de postura a través de una publicación en su red social, Truth Social, donde explicó que la iniciativa será reemplazada por un esquema de cooperación económica con los países aliados de la región.

“He decidido reemplazar la ‘Tarifa de Reembolso a Estados Unidos’ del 20 % por acuerdos comerciales y de inversión que los diversos Estados del Golfo llevarán a cabo con Estados Unidos”, escribió Trump.

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Estrecho de Ormuz: qué cambia tras la decisión de Trump

La medida original, anunciada el lunes, contemplaba la aplicación de una tasa del 20% para los buques que atravesaran el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo por el volumen de petróleo y gas que circula diariamente.

Sin embargo, menos de un día después, el presidente estadounidense resolvió dar marcha atrás y optar por una estrategia basada en acuerdos comerciales e inversiones con los Estados del Golfo, en lugar de imponer el gravamen.

El cambio representa un giro respecto de la política anunciada inicialmente, que había coincidido con la decisión de Washington de restablecer el bloqueo a los barcos iraníes que navegan por el estrecho.

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Al comunicar la decisión, Trump sostuvo que los nuevos acuerdos con los países del Golfo reemplazarán el mecanismo de cobro previsto para las embarcaciones. Según expresó en Truth Social, la administración estadounidense buscará que esos países impulsen inversiones y pactos comerciales con Estados Unidos en lugar de mantener el peaje anunciado el día anterior.

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El cambio de estrategia respecto del peaje no implicó un alivio en la política de Washington hacia Teherán. El lunes, Trump había anunciado la tasa junto con la decisión de mantener los ataques contra las fuerzas armadas iraníes, mientras que Irán continúa atacando objetivos militares estadounidenses y de sus aliados en Oriente Medio.

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Además, el mandatario confirmó que a partir de las 20 de este martes volverá a imponer un bloqueo sobre los puertos iraníes. En los últimos días, también había afirmado que “se le acabó la paciencia” con el gobierno iraní.

Por su parte, las autoridades iraníes sostienen que tienen potestad para controlar el estrecho de Ormuz y afirman que es su derecho cobrar peajes a los transportistas internacionales que atraviesan esa vía marítima estratégica.

CS/ML